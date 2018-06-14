В Ирпене BMW на скорости врезался в остановку
Информация о количестве пострадавших уточняется.
В Ирпене Киевской области автомобиль BMW на большой скорости въехал в остановку.
Авария произошла около 19:30 на улице Университетской. Киев.Оперативный сообщает, что спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/ч.
Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают врачи скорой и полиция.
"По словам свидетелей, водитель BMW с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
По данным dtp.kiev.ua, водитель сначала въехал в остановку, потом снес рекламный щит, после чего автомобиль выбросило на стоянку, где он зацепил еще две машины и остановился.
Сообщается, что погибших в результате аварии нет.
Ранее сегодня во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший.
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