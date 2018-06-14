В Ирпене BMW на скорости врезался в остановку

Информация о количестве пострадавших уточняется.

В Ирпене Киевской области автомобиль BMW на большой скорости въехал в остановку.

Авария произошла около 19:30 на улице Университетской. Киев .Оперативный сообщает, что спидометр одного из участников ДТП застыл на отметке 145 км/ч.

Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают врачи скорой и полиция.

"По словам свидетелей, водитель BMW с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

По данным dtp.kiev.ua, водитель сначала въехал в остановку, потом снес рекламный щит, после чего автомобиль выбросило на стоянку, где он зацепил еще две машины и остановился.

Сообщается, что погибших в результате аварии нет.

Ранее сегодня во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший.