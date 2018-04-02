Под Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоны

Поезд временно отстранят от курсирования для перекраски.

Под Днепром неизвестные остановили электричку и разрисовали вагоны
Фото: скриншот видео

В воскресенье, 1 апреля, группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне, и разрисовала вагоны граффити.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Инцидент произошел в 8:22 на остановочной платформе "52-й километр" перегона Каменское - Баловка.

Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали все шесть вагонов электропоезда.

Вынужденная остановка составила 22 минуты. До конечного пункта маршрута - станции Баловка - поезд прибыл с опозданием на 19 минут. Об инциденте проинформированы правоохранительные органы.

Отмечается, что поезд временно отстранят от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски - около 200 тыс. гривен.

Напомним, летом прошлого года вандалы сорвали стоп-кран и разрисовали электричку в Киеве. Всего в 2017 году вандалы раскрасили 42 вагона.


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