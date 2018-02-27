"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички

"Трам-трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях.

?"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички
Фото: Александр Рудоманов

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту реконструкции транспортной сети скоростного рельсового транспорта для соединения районов левобережной и правобережной частей столицы с запланированным введением в эксплуатацию в 2020 году.

Об этом говорится в объявлении "Киевпастранса" в газете "Хрещатик", передает "Интерфакс-Украина".

"Привлекательность системы скоростного рельсового транспорта Tram-Train заключается в том, что будет организован наземный беспересадочный маршрут, неподвластный транспортным дорожным пробкам, который соединит жилмассив Троещина с правобережной частью Киева, пройдет по границе административно-делового ядра города, возле образования с самой большой плотностью рабочих мест, ж/д вокзал и завершит свой маршрут на Борщаговке, не охваченной метрополитеном", - отмечается в сообщении.

В ТЭО рассматривается три варианта маршрутов.

Первый маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, с переходом на Борщаговскую линию скоростного трамвая в районе ж.п.Северная (ст.Киев-Пас), дальше по действующей линии легкорельсового транспорта до ст.Кольцевая дорога, с организацией заезда в депо им.Шевченка через трамвайную линию по просп. Академика Королева.

Второй маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, через Караваевые дачи с заездом в депо им. Шевченка со ст.Киев-Волынский.

Третий маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ст. Киев-Петровка с заездом в депо им. Шевченка со ст. Киев-Волынский.

Отмечается, что "трам-трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях, требуется только объединить существующую инфраструктуру в одну комбинированную транспортную систему: пути Троещинского скоростного трамвая, железнодорожных путей, по которым сейчас курсирует городская электричка, и пути Борщаговского скоростного трамвая.

Общественные слушания по ТЭО пройдут через 30 дней с даты публикации объявления КП "Киевпастранс".

Напомним, киевский Tram-Train с Троещины до Караваевых Дач обойдется в $160-200 млн. В перспективе он может стать кольцевой веткой метро.

Троещина расположена на северо-востоке Киева, в этом районе проживает более полумиллиона жителей. Проект по включению Троещины в сеть метрополитена был разработан еще в прошлом веке, однако из-за нехватки денег строительство до сих пор не начато.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Херсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в КрымХерсонский суд арестовал судно "Нафторудовоз 45" за поставки ильменита в Крым
17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев
Поезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали HyperloopПоезда будущего: в сети смеются над "грандиозными планами" по запуску в Украине магистрали Hyperloop
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
В Тунисе задержали судно с оружием из РоSSииВ Тунисе задержали судно с оружием из РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове не курсируют 7 трамвайных маршрутовВо Львове не курсируют 7 трамвайных маршрутов
Известный лоукостер увеличит количество маршрутов из Киева в ПольшуИзвестный лоукостер увеличит количество маршрутов из Киева в Польшу
Движение нескольких трамвайных маршрутов в Киеве закроют ночью пятого июляДвижение нескольких трамвайных маршрутов в Киеве закроют ночью пятого июля
Завтра в Киеве увеличат количество подвижного состава 25 маршрутов общественного транспортаЗавтра в Киеве увеличат количество подвижного состава 25 маршрутов общественного транспорта
МАУ получит права на эксплуатацию украинских маршрутов RyanairМАУ получит права на эксплуатацию украинских маршрутов Ryanair
Работу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменятРаботу нескольких ночных троллейбусных маршрутов в Киеве временно изменят
В Киеве временно прекратится движение трамваев маршрутов №№ 1,3 и 18 (схема)В Киеве временно прекратится движение трамваев маршрутов №№ 1,3 и 18 (схема)
В Киеве внесены изменения в работу остановок автобусов маршрутов №№ 23,56 и 87 (схемы)В Киеве внесены изменения в работу остановок автобусов маршрутов №№ 23,56 и 87 (схемы)
В Ryanair заговорили еще о пятидесяти авиамаршрутов из УкраиныВ Ryanair заговорили еще о пятидесяти авиамаршрутов из Украины
Столичные ярмарки изменят движение автобусов маршрутов №№ 73,101Столичные ярмарки изменят движение автобусов маршрутов №№ 73,101
Последние новости
Подгружаем последние новости