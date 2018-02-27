"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички
"Трам-трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту реконструкции транспортной сети скоростного рельсового транспорта для соединения районов левобережной и правобережной частей столицы с запланированным введением в эксплуатацию в 2020 году.
Об этом говорится в объявлении "Киевпастранса" в газете "Хрещатик", передает "Интерфакс-Украина".
"Привлекательность системы скоростного рельсового транспорта Tram-Train заключается в том, что будет организован наземный беспересадочный маршрут, неподвластный транспортным дорожным пробкам, который соединит жилмассив Троещина с правобережной частью Киева, пройдет по границе административно-делового ядра города, возле образования с самой большой плотностью рабочих мест, ж/д вокзал и завершит свой маршрут на Борщаговке, не охваченной метрополитеном", - отмечается в сообщении.
В ТЭО рассматривается три варианта маршрутов.
Первый маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, с переходом на Борщаговскую линию скоростного трамвая в районе ж.п.Северная (ст.Киев-Пас), дальше по действующей линии легкорельсового транспорта до ст.Кольцевая дорога, с организацией заезда в депо им.Шевченка через трамвайную линию по просп. Академика Королева.
Второй маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, через Караваевые дачи с заездом в депо им. Шевченка со ст.Киев-Волынский.
Третий маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ст. Киев-Петровка с заездом в депо им. Шевченка со ст. Киев-Волынский.
Отмечается, что "трам-трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях, требуется только объединить существующую инфраструктуру в одну комбинированную транспортную систему: пути Троещинского скоростного трамвая, железнодорожных путей, по которым сейчас курсирует городская электричка, и пути Борщаговского скоростного трамвая.
Общественные слушания по ТЭО пройдут через 30 дней с даты публикации объявления КП "Киевпастранс".
Напомним, киевский Tram-Train с Троещины до Караваевых Дач обойдется в $160-200 млн. В перспективе он может стать кольцевой веткой метро.
Троещина расположена на северо-востоке Киева, в этом районе проживает более полумиллиона жителей. Проект по включению Троещины в сеть метрополитена был разработан еще в прошлом веке, однако из-за нехватки денег строительство до сих пор не начато.
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