?"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички

"Трам-трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту реконструкции транспортной сети скоростного рельсового транспорта для соединения районов левобережной и правобережной частей столицы с запланированным введением в эксплуатацию в 2020 году.

Об этом говорится в объявлении "Киевпастранса" в газете "Хрещатик", передает "Интерфакс-Украина".

"Привлекательность системы скоростного рельсового транспорта Tram-Train заключается в том, что будет организован наземный беспересадочный маршрут, неподвластный транспортным дорожным пробкам, который соединит жилмассив Троещина с правобережной частью Киева , пройдет по границе административно-делового ядра города, возле образования с самой большой плотностью рабочих мест, ж/д вокзал и завершит свой маршрут на Борщаговке, не охваченной метрополитеном", - отмечается в сообщении.

В ТЭО рассматривается три варианта маршрутов.

Первый маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, с переходом на Борщаговскую линию скоростного трамвая в районе ж.п.Северная (ст.Киев-Пас), дальше по действующей линии легкорельсового транспорта до ст.Кольцевая дорога, с организацией заезда в депо им.Шевченка через трамвайную линию по просп. Академика Королева.

Второй маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, через Караваевые дачи с заездом в депо им. Шевченка со ст.Киев-Волынский.

Третий маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ст. Киев-Петровка с заездом в депо им. Шевченка со ст. Киев-Волынский.

Отмечается, что "трам-трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях, требуется только объединить существующую инфраструктуру в одну комбинированную транспортную систему: пути Троещинского скоростного трамвая, железнодорожных путей, по которым сейчас курсирует городская электричка, и пути Борщаговского скоростного трамвая.

Общественные слушания по ТЭО пройдут через 30 дней с даты публикации объявления КП "Киевпастранс".

Напомним, киевский Tram-Train с Троещины до Караваевых Дач обойдется в $160-200 млн. В перспективе он может стать кольцевой веткой метро.