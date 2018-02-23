Сухогруз, арестованный за заходы в Крым, передадут Военно-морским силам

Судно стоит в порту Рени. На его борту находится 3 тысячи тонн каустической соды.

Грузовое судно Sky Moon, которое незаконно заходило в порт Крыма и было задержано пограничниками в украинской части Дуная 30 ноября 2016 года, будет передано Военно-морским силам Украины.

Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании Министерства обороны "Бриз".

Фото: dpsu.gov.ua

Сейчас судно стоит в порту Рени. На его борту находится 3 тысячи тонн каустической соды, которую планируют продать.

"Сода будет передаваться для реализации и пополнения государственного бюджета, а судно планируется к передаче Военно-морским силам Украины", - рассказал Роман Мрочко заместитель военного прокурора Южного региона Украины.

В марте 2017 года всем членам экипажа Sky Moon запретили въезд на территорию Украины сроком на 15 лет. Капитана-сирийца признали виновным в контрабанде, нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и служебном подлоге и наложили штраф почти 18,5 млн гривен, что составляло 100% стоимости товара и судна.

Напомним, первый заместитель командующего Военно-морских сил Украины Андрей Тарасов ранее рассказал, что ВМСУ получат вспомогательное судно на базе недостроенного рыболовного траулера, которое находится на заводе "Кузница на Рыбальском".


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