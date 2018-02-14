В Китае построят первую в Азии зону для тестирования беспилотных кораблей
В городе Чжухай (провинция Гуандун, КНР) уже начато строительство первой в Азии зоны, площадью 225 кв. морских миль (771 кв. км), для тестирования беспилотных кораблей.
Об этом сообщает информационное агентство China.org.cn, передает
«Инфраструктура включительно с коммуникационными сетями и навигационными локаторами будет построена на окрестных островах для того, чтобы обеспечить реалистичную испытательную среду, которая позволит тестировать суда различных типов», — говорится в сообщении.
Ожидается, что построенный комплекс станет основным местом для испытания беспилотных кораблей в Китае.
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14.02.2018 20:21