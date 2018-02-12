Фотошпионы раскрыли интерьер Kia Ceed.

Портал carscoops.com опубликовал шпионские снимки, на которых запечатлено внутреннее убранство хэтчбека Kia Ceed нового поколения. Официально машину покажут через три недели на Женевском автосалоне.

В целом ничего неожиданного. Как и другие новинки марки, Ceed получит отдельно стоящий дисплей мультимедийной системы. У модели появится новый руль, блок управления климатом и комбинация приборов с двумя отдельными «колодцами». Станут лучше материалы отделки, повысится уровень шумоизоляции.

Корейцы показали пока только один тизер, но машина уже успела засветиться перед камерами без камуфляжа. Мировая премьера хэтчбека и универсала состоится ровно через месяц на моторшоу в Женеве. В семействе ожидается масштабное пополнение. В течение года-двух корейцы также собираются вывести на рынок кроссовер (скорее всего, это будет просто приподнятый универсал в обвесе и с передним приводом) и стильный Shooting Brake. Прототип последнего мы уже видели: это концепт Kia Procced, блиставший минувшей осенью во Франкфурте.

О технике нового «Сида» пока можно только строить предположения. Есть мнение, что моторы и коробки передач текущего поколения лишь слегка модернизируют, перенося на новую машину. Если это правда, то Kia cee’d получит в свое распоряжение двигатели отдачей от 100 до чуть более 200 л.с., а также механику, классический автомат и преселективный робот.