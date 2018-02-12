Фотошпионы раскрыли интерьер Kia Ceed.

Портал carscoops.com опубликовал шпионские снимки, на которых запечатлено внутреннее убранство хэтчбека Kia Ceed нового поколения. Официально машину покажут через три недели на Женевском автосалоне.

Фотошпионы раскрыли интерьер Kia Ceed.

В целом ничего неожиданного. Как и другие новинки марки, Ceed получит отдельно стоящий дисплей мультимедийной системы. У модели появится новый руль, блок управления климатом и комбинация приборов с двумя отдельными «колодцами». Станут лучше материалы отделки, повысится уровень шумоизоляции.

Корейцы показали пока только один тизер, но машина уже успела засветиться перед камерами без камуфляжа. Мировая премьера хэтчбека и универсала состоится ровно через месяц на моторшоу в Женеве. В семействе ожидается масштабное пополнение. В течение года-двух корейцы также собираются вывести на рынок кроссовер (скорее всего, это будет просто приподнятый универсал в обвесе и с передним приводом) и стильный Shooting Brake. Прототип последнего мы уже видели: это концепт Kia Procced, блиставший минувшей осенью во Франкфурте.

Фотошпионы раскрыли интерьер Kia Ceed.

О технике нового «Сида» пока можно только строить предположения. Есть мнение, что моторы и коробки передач текущего поколения лишь слегка модернизируют, перенося на новую машину. Если это правда, то Kia cee’d получит в свое распоряжение двигатели отдачей от 100 до чуть более 200 л.с., а также механику, классический автомат и преселективный робот. 


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