"Укрзализныця" решила продать 10 тыс. подлежащих списанию грузовых вагонов
От продажи списанного имущества планируется выручить 2 млрд гривен.
ПАО "Укрзализныця" планирует выставить на продажу около 10 тыс. грузовых вагонов, подлежащих списанию.
Об этом сообщил и.о. главы ведомства Евгений Кравцов, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, у "Укрзализныци" есть 10 тыс. грузовых вагонов, которые подлежат списанию, и эти лоты будут выставлены на продажу через систему ProZorroПродажи.
"В этом и следующем году "Укрзализныця" планирует выручить от продажи списанного имущества 2 млрд гривен", - сообщил Кравцов.
Напомним, в декабре прошлого года Киевский метрополитен продал два устаревших вагона за 546 тыс. гривен.
В 2018 году "УЗ" планирует купить 30 локомотивов и построить 10 тыс. грузовых вагонов.
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