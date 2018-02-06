?"Укрзализныця" решила продать 10 тыс. подлежащих списанию грузовых вагонов

От продажи списанного имущества планируется выручить 2 млрд гривен.

Фото: ukrspec.com

ПАО "Укрзализныця" планирует выставить на продажу около 10 тыс. грузовых вагонов, подлежащих списанию.

Об этом сообщил и.о. главы ведомства Евгений Кравцов, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, у "Укрзализныци" есть 10 тыс. грузовых вагонов, которые подлежат списанию, и эти лоты будут выставлены на продажу через систему ProZorroПродажи.

"В этом и следующем году "Укрзализныця" планирует выручить от продажи списанного имущества 2 млрд гривен", - сообщил Кравцов.

Напомним, в декабре прошлого года Киевский метрополитен продал два устаревших вагона за 546 тыс. гривен.

В 2018 году "УЗ" планирует купить 30 локомотивов и построить 10 тыс. грузовых вагонов.