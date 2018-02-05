ЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 год

"Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину".

Фото: autoua.net

ЗАЗ рассматривает возможность серийного производства нового автомобиля на замену "Ланосу", но это произойдет не раньше 2020 года. Об этом в интервью LIGA.net сказал владелец завода Тариэл Васадзе.

"Lanos еще мог бы жить - это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее чем через два года", - сообщил Васадзе.

Daewoo Lanos был впервые представлен в 1997 году, а с 1998 года его стали собирать на Запорожском автомобильном заводе (сначала в Ильичевске, потом в Запорожье). Производство свернули окончательно только в 2017 году.

Васадзе подчеркнул, что экономически целесообразный объем производства - как минимум 50 тыс. автомобилей в год. "А это возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 000 новых легковых автомобилей", - отметил глава УкрАВТО.

По словам Васадзе, чтобы поставить новую модель на действующем современном заводе, надо инвестировать не один миллиард долларов. "Это можно делать, но для этого нужен соответствующий объем продаж на местном рынке, и не должно быть экономических стрессов, которые у нас наблюдаются с периодичностью в пять лет", - сказал он.

В 2017 году украинский рынок новых автомобилей составил всего 82,2 тысячи единиц. При этом на Запорожском автомобильном заводе за год выпустили всего 1151 легковой автомобиль.