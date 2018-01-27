Девушки European Motor Show Brussels 2018
В минувшее воскресенье в Брюсселе завершилась выставка European Motor Show Brussels 2018, которую за десять выставочных дней посетили более 540 тысяч жителей и гостей бельгийской столицы. В рамках Брюссельского автосалона прошло 7 мировых, 17 европейских и более 160 национальных премьер новых моделей автомобилей и мотоциклов.
Одной из главных новинок 96-го издания Брюссельского автосалона стала выставка #WeAreMobility, продемонстрировавшая последние достижения в области повышения мобильности. На этой выставке, проходившей с 19 по 21 января в рамках European Motor Show Brussels 2018, свои инновационные технологии, прикладные программы и минимобили представили более 35 экспонентов.
А вот что касается хостесс, которыми всегда был знаменит Брюссельский автосалон, изданию 2018 года похвастать особенно нечем. На фоне скандала с обвинениями американского продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и проходящего во франкоязычном интернете флешмобе под хэштегом #balancetonporc, организаторы выставки из Федерации бельгийской автомобильной и мотоциклетной промышленности FEBIAC ограничили количество девушек на стендах автопроизводителей и попросили их одеться, как можно скромнее. Увы.
Михаил Сонин. Фото autosalon.be.
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