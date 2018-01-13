В ДТП в пригороде Праги три человека погибли, 45 получили ранения

Двое детей получили серьезные травмы головы и были введены в искусственную кому.

По меньшей мере три человека погибли и 45 получили ранения после того, как пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в пригороде столицы Чехии Праги, сообщает Express.

Фото: BLESK.CZ

По словам пресс-секретаря полиции Моники Шиндловой, в результате столкновения погибли водитель автомобиля и двое человек в автобусе. Несколько раненых пассажиров оказались в ловушке внутри автобуса, который врезался в дерево после столкновения. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.

В спасательной службе сообщили, что двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы.

Напомним, 23 декабря автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии. Девять граждан Украины получили травмы.