В ДТП в пригороде Праги три человека погибли, 45 получили ранения

Двое детей получили серьезные травмы головы и были введены в искусственную кому.

По меньшей мере три человека погибли и 45 получили ранения после того, как пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в пригороде столицы Чехии Праги, сообщает Express.

Фото: BLESK.CZ

По словам пресс-секретаря полиции Моники Шиндловой, в результате столкновения погибли водитель автомобиля и двое человек в автобусе. Несколько раненых пассажиров оказались в ловушке внутри автобуса, который врезался в дерево после столкновения. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.

В спасательной службе сообщили, что двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы.

#?LTIMOSEGUNDO: Al menos 3 muertos y 40 heridos, varios graves, tras tr?gico choque involucrando un autob?s en #Horomerice, suburbio de #Praga, #Rep?blicaCheca pic.twitter.com/MpO7dI6xW7

— El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 12 января 2018 г.

Напомним, 23 декабря автобус с украинцами попал в ДТП в Словакии. Девять граждан Украины получили травмы.


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