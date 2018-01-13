В ДТП в пригороде Праги три человека погибли, 45 получили ранения
Двое детей получили серьезные травмы головы и были введены в искусственную кому.
По меньшей мере три человека погибли и 45 получили ранения после того, как пассажирский автобус столкнулся с автомобилем в пригороде столицы Чехии Праги, сообщает Express.
Фото: BLESK.CZ
По словам пресс-секретаря полиции Моники Шиндловой, в результате столкновения погибли водитель автомобиля и двое человек в автобусе. Несколько раненых пассажиров оказались в ловушке внутри автобуса, который врезался в дерево после столкновения. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.
В спасательной службе сообщили, что двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы.
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