В первом же рейсе обновленной электрички «Львов-Здолбунов» вандалы повредили сиденья
В первом рейсе обновленного электропоезда «Львов-Здолбунов» вандалы повредили сиденья.
Об этом сообщает Львовская железная дорога на своей странице в Facebook.
«Дикий по форме и содержанию» случай железнодорожники Львовской магистрали зафиксировали после первого рейса электропоезда ЕР9т №746 Львов–Здолбунов, который вернулся на маршрут после капитального ремонта и модернизации. В одном из вагонов неизвестные лица повредили сиденья «Преднамеренная порча подвижного состава, который задействован в пригородном движении, только обостряет проблему надлежащего обеспечения и организации пригородных пассажирских перевозок. Кроме прямых убытков, причиненных злоумышленниками, на плечи железной дороги ложатся и дополнительные расходы рабочего времени работников подразделения, необходимые для устранения этих убытков. Кроме того, поврежденные вагоны необходимо отставлять с движения для восстановления, что соответственно уменьшает их количество в эксплуатации и приводит к вынужденному сокращению составов поездов, а следовательно создает существенные неудобства и пассажирам», –объясняют в Львовской железной дороге.
Железнодорожники призвали граждан строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, личным примером демонстрировать высокую культуру поведения, а также надеются на активную и принципиальную позицию общественности в вопросах обеспечения правопорядка в подвижном составе и на объектах инфраструктуры.
Напомним, в Соломенском районе Киева вандалы повредили несколько молодых хвойных деревьев, которые недавно высадили.
Местные жители обсуждают, что это уже не первый случай пропажи елей в парке.
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