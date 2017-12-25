В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)

В Китае успешно протестировали крупнейший в мире гидросамолет (ВИДЕО)

Самолет-амфибия AG600 с длиной корпуса 39,6 м оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями китайской разработки. По данным компании-разработчика «Китайской корпорации авиационной промышленности», размах его крыльев составляет 38,8 м.

Об этом пишет «Синьхуа».

В 9.39 самолет-амфибия AG600 под кодовым названием «Куньлун» успешно поднялся в воздух из аэропорта Цзиньвань в городе Чжухай. Первый полет длился примерно час.

«Первый полет оказался успешным», — заявил главный конструктор гидросамолета AG600 Хуан Линцай.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он может развивать скорость до 500 км/ч и находиться в воздухе до 12 часов.

Напомним, в мае прошлого года в австралийском городе Перт совершил свою первую посадку украинский самолет Ан-225 «Мрія», признанный самым большим и мощным транспортным самолетом в мире. Сообщалось, что за его посадкой наблюдали более 20 тыс. человек.




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