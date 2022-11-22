НАБУ розслідує розкрадання на розробці системи управління військами: на неї витратили 600 млн грн

Національне антикорупційне бюро розслідує розкрадання на розробці системи управління військами «Дзвін», на яку витратили 600 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

НАБУ відповіло на запит народного депутата Ярослава Юрчишина, повідомивши, що «проводять розслідування одразу за кількома статтями кримінального кодексу: розтрата в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами».

За задумкою, «Дзвін» мав стати головним елементом Єдиної автоматизованої системи управління ЗСУ. Він мав би забезпечувати автоматизований збір і обробку інформації, оперативний обмін даними, оперативне прийняття рішень і виконання завдань, роботу з цифровою картою, захищені контури безпеки, сумісність з НАТО і багато іншого.

Та ще у 2021 році, журналісти Bihus.Info в результаті журналістського розслідування заявили, що за результатами аналізу програмного забезпечення, частина цих речей не реалізована, частина виконана так, що не забезпечить ефективного і оперативного управління армією.

«Дзвін» несумісний із аналогічними системами країн-членів НАТО. Окрім того, відсутність у «Дзвоні» відкритих програмних інтерфейсів за міжнародними стандартами ускладнює подальшу інтеграцію системи з іншим софтом в Єдиній системі управління ЗСУ», - йшлося у розслідуванні.