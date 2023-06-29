Новостей.COM ⇒
2023-06-29
Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
Великий гастрольний тур зірки довелось перенести.
Американська співачка Мадонна потрапила до реанімації через «серйозну бактеріальну інфекцію»,
© Мадонна / Instagram
За його словами, співачку госпіталізували 24 червня. Вона провела у відділенні інтенсивної терапії кілька днів.
«Зараз її стан покращується, але вона все ще залишається під медичним наглядом», — написав Озрі, додавши, що всі заплановані заходи за участю Мадонни, зокрема концертний тур, були скасовані.
15 липня 64-річна Мадонна мала розпочати світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри.
Менеджер зірки запевнив, що після її повного одужання буде складено новий графік гастролей.
Микита Ткаченко, ZN.ua