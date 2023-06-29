Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією

Великий гастрольний тур зірки довелось перенести.

Американська співачка Мадонна потрапила до реанімації через «серйозну бактеріальну інфекцію», повідомив Sky News її менеджер Гай Озрі, інформує ZN.ua.

Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
© Мадонна / Instagram

За його словами, співачку госпіталізували 24 червня. Вона провела у відділенні інтенсивної терапії кілька днів.

«Зараз її стан покращується, але вона все ще залишається під медичним наглядом», — написав Озрі, додавши, що всі заплановані заходи за участю Мадонни, зокрема концертний тур, були скасовані.

15 липня 64-річна Мадонна мала розпочати світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри.

Менеджер зірки запевнив, що після її повного одужання буде складено новий графік гастролей.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протестиУ Франції поліція застрелила водія-підлітка: в країні почалися протести
Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцієюСпівачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією
Віка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФВіка з "НеАнгелів" зрадила Україну та поїхала на заробітки до РФ
В Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горахВ Каліфорнії знайшли рештки актора Джуліана Сендза, який зник під час відпочинку в горах
Удар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни КолумбіїУдар по Краматорську: Серед постраждалих українська письменниця Вікторія Амеліна та громадяни Колумбії
Блок рекламы


Похожие новости
Писала любовные письма: супермодель обвинила Мадонну в преследовании
Мадонну обвинили в злоупотреблении Photoshop'ом
Леди Гага оскорбила Мадонну
Billboard назвал Мадонну «Женщиной года»
Судья призывает Мадонну и Гая Ричи не травмировать сына
В сети показали украинскую "Мадонну"
МИД России признал Мадонну нелегальным гастарбайтером
Старушку Мадонну сфотографировали без макияжа (ФОТО)
В Питере Мадонну опять будут судить
Суд Петербурга вызывает Мадонну на заседание
Последние новости
Подгружаем последние новости