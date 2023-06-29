Співачку Мадонну шпиталізували із серйозною інфекцією

Великий гастрольний тур зірки довелось перенести.

Американська співачка Мадонна потрапила до реанімації через «серйозну бактеріальну інфекцію», повідомив Sky News її менеджер Гай Озрі, інформує ZN.ua .

© Мадонна / Instagram

За його словами, співачку госпіталізували 24 червня. Вона провела у відділенні інтенсивної терапії кілька днів.

«Зараз її стан покращується, але вона все ще залишається під медичним наглядом», — написав Озрі, додавши, що всі заплановані заходи за участю Мадонни, зокрема концертний тур, були скасовані.

15 липня 64-річна Мадонна мала розпочати світове турне на честь 40-річчя своєї музичної кар'єри.

Менеджер зірки запевнив, що після її повного одужання буде складено новий графік гастролей.