У США розробляють гарнітуру доповненої реальності з ШІ для військових

Вона допоможе військовослужбовцям виконувати складні завдання, інформує ZN.ua.

У США розробляють гарнітуру доповненої реальності з ШІ для військових
Для військових створюють гарнітуру доповненої реальності
© worldweapon.ru

Агентство перспективних оборонних досліджень США працює над створенням нової системи доповненої реальності з використанням штучного інтелекту, яка допоможе військовим виконувати складні завдання. Як повідомляє на сайті агентства, програма Perceptually-enable Task Guidance (PTG) передбачає розробку віртуальних помічників, що працюють з використанням різних сенсорів.

Система зможе бачити те, що бачить користувач, і чути те, що чує він, завдяки інтеграції з мікрофоном, камерою на голові і дисплеями, такими як гарнітури доповненої реальності.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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