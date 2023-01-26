У США розробляють гарнітуру доповненої реальності з ШІ для військових

Агентство перспективних оборонних досліджень США працює над створенням нової системи доповненої реальності з використанням штучного інтелекту, яка допоможе військовим виконувати складні завдання. Як повідомляє на сайті агентства , програма Perceptually-enable Task Guidance (PTG) передбачає розробку віртуальних помічників, що працюють з використанням різних сенсорів.

Система зможе бачити те, що бачить користувач, і чути те, що чує він, завдяки інтеграції з мікрофоном, камерою на голові і дисплеями, такими як гарнітури доповненої реальності.