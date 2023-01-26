2023-01-26
У США розробляють гарнітуру доповненої реальності з ШІ для військових
Вона допоможе військовослужбовцям виконувати складні завдання, інформує
Для військових створюють гарнітуру доповненої реальності© worldweapon.ru
Агентство перспективних оборонних досліджень США працює над створенням нової системи доповненої реальності з використанням штучного інтелекту, яка допоможе військовим виконувати складні завдання. Як повідомляє на
Система зможе бачити те, що бачить користувач, і чути те, що чує він, завдяки інтеграції з мікрофоном, камерою на голові і дисплеями, такими як гарнітури доповненої реальності.
Фаїна Вауліна, ZN.ua