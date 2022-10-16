Пікові температури цієї зими: які прогнози метеорологів

Експерти очікують теплу зиму без снігу.

Пікові температури цієї зими: які прогнози метеорологів
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Найхолоднішим місяцем цієї зими буде січень. Однак при цьому максимальний мороз сягне рівня -3 °С. А найтепліше буде у грудні. Про це пише Віра Балабух, зав.відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України в матеріалі «Аномальні температури: чи буде зима холодною».

Варто додати, українські експерти у своїх прогнозах враховують дані Центру кліматичних прогнозів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Європейського центру середньотермінових прогнозів. Тобто, скоріш за все, прогнози справдяться.

За прогнозами експертки, в грудні стовпчик термометра підніметься до +3°С.

Імовірно, що цієї зими снігу не буде.

«Оскільки на значній частині території України переважатимуть плюсові температури, то й опади очікуються у вигляді дощу та мокрого снігу. Отже, стійкий сніговий покрив цієї зими може утворюватися не на всій території країни, а його висота, за оцінками Європейського центру середньо термінових прогнозів (ECMWF),очікується меншою за кліматичну норму 1991-2020рр., особливо у січні та лютому», - йдеться у матеріалі.


Олена Середа, ZN.ua





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