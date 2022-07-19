Тризуб на голові з народження: українські волонтери показали справжнього кота-патріота

Поки пес-розвідник Бой підкорює серця українців своєю сміливістю, у мережі показали незвичайного кота, у якого теж є всі шанси стати зіркою. Улюбленець має одну особливість, яка точно доводить, що він є патріотом – тварина народилася із тризубом на голові.

Відео з пухнастим котом опублікувала українська волонтерська організація "Зоопатруль" на своїй сторінці у Instagram. В ролику можна побачити, як тварина насолоджується прогулянкою, після чого кадр змінюється, і можна роздивитися мордочку улюбленця максимально близько, інформує Апостроф .

"Знаєте, як зрозуміти, що ваш котик "Бандерокіт?" – запитують автора забавного ролика. – Уважно подивіться на нього, і ви побачите тризуб".

Фото: instagram.com/zoopatrul.ua

"Доки ми купуємо патріотичний одяг, у котиків тризуб з народження", – також говориться в описі до відео.

Фото: instagram.com/zoopatrul.ua

Користувачі мережі були в захваті від побаченого. У коментарях вони залишили для маленького патріота безліч компліментів, а дехто навіть пожартував, що "це така патріотична порода, виведена в Україні".

"Це ознака дипломованого випускника секретної української лабораторії!", "Мій Тайфун - типовий представник генерації бойових українських котів", "Мій також із тризубом", "І в мого тризуб є. Я це вже давно помітила і не раз друзям показувала!", "Це така патріотична порода, виведена в Україні", "Тому що всі котики люблять і підтримують Україну!", "Котики на боці України", "У нас ціла банда з семи бандерокотів", - висловилися із цього приводу люди.