Коты оказались способны запомнить клички своих «друзей»

Кроме того, животные запоминают и имена своих хозяев.

Коты оказались способны запомнить клички своих «друзей»
Кошки запоминают имена своих хозяев
© baby-cats.com

Японские ученые провели эксперимент, который позволил больше узнать об интеллекте котов. По словам исследователей, они способны запомнить имена своих хозяев, а также клички «друзей» без обучения. Статья с выводами ученых опубликована в журнале Nature.

В ходе эксперимента ученые стремились узнать, могут ли коты запомнить, как выглядят и как зовут членов семей, в которых они живут, а также других знакомых котов. Эксперимент проводился с животными, которые живут в домах, а также в кошачьем кафе.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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