“Права“ та техпаспорт з “Дії“ з'являться в польському додатку mObywatel

У Польщі до кінця 2022 року в українських водіїв з'явиться можливість додавати цифрове посвідчення водія та цифровий техпаспорт з "Дії" в польський додаток mObywatel. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

У повідомленні йдеться про те, що додати цифрове українське посвідчення водія та цифровий техпаспорт з "Дії" в польський додаток mObywatel можна буде дуже швидко. На це знадобиться лише кілька кліків. У результаті українці зможуть за необхідності пред'являти ці електронні документи – поляки прийматимуть їх на рівні паперових.

Нагадаємо, що до Польщі після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ у пошуках безпечного притулку виїхали близько 6 млн українців. Багато хто – на своїх власних автомобілях. До того ж, у Польщі завжди було багато українських водіїв.

Шеринг цифрових документів усім цим людям стане в нагоді. Ця послуга полегшить їм життя.

Тим часом, у додатку "Дія" незабаром має з'явитися можливість розмитнювати автомобілі на іноземних номерах. За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, цей сервіс технічно вже готовий на 90%. Наразі залишилося народним депутатам Верховної Ради ухвалити відповідний законопроект та внести відповідні поправки в українське законодавство.

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