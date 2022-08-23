“Права“ та техпаспорт з “Дії“ з'являться в польському додатку mObywatel

У Польщі до кінця 2022 року в українських водіїв з'явиться можливість додавати цифрове посвідчення водія та цифровий техпаспорт з "Дії" в польський додаток mObywatel. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

“Права“ та техпаспорт з “Дії“ з'являться в польському додатку mObywatel

У повідомленні йдеться про те, що додати цифрове українське посвідчення водія та цифровий техпаспорт з "Дії" в польський додаток mObywatel можна буде дуже швидко. На це знадобиться лише кілька кліків. У результаті українці зможуть за необхідності пред'являти ці електронні документи – поляки прийматимуть їх на рівні паперових.

Нагадаємо, що до Польщі після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ у пошуках безпечного притулку виїхали близько 6 млн українців. Багато хто – на своїх власних автомобілях. До того ж, у Польщі завжди було багато українських водіїв.

Шеринг цифрових документів усім цим людям стане в нагоді. Ця послуга полегшить їм життя.

“Права“ та техпаспорт з “Дії“ з'являться в польському додатку mObywatel

Тим часом, у додатку "Дія" незабаром має з'явитися можливість розмитнювати автомобілі на іноземних номерах. За словами Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, цей сервіс технічно вже готовий на 90%. Наразі залишилося народним депутатам Верховної Ради ухвалити відповідний законопроект та внести відповідні поправки в українське законодавство.

Раніше шпигуни вперше показали салон нового компактного кросовера Jeep.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Кабмін визначив перелік країн, в яких можна використовувати додаток "Дія"Кабмін визначив перелік країн, в яких можна використовувати додаток "Дія"
Київстар підготував подарунок для абонентів до Дня НезалежностіКиївстар підготував подарунок для абонентів до Дня Незалежності
Штраф 8 тисяч гривень: у Мінцифри зробили важливе уточнення щодо документів у застосунку "Дія"Штраф 8 тисяч гривень: у Мінцифри зробили важливе уточнення щодо документів у застосунку "Дія"
Apple представить нові iPhone 7 вересня – BloombergApple представить нові iPhone 7 вересня – Bloomberg
“Права“ та техпаспорт з “Дії“ з'являться в польському додатку mObywatel“Права“ та техпаспорт з “Дії“ з'являться в польському додатку mObywatel
Блок рекламы


Похожие новости
lifecell розповів, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку "Дія"lifecell розповів, як зекономити на зв'язку за допомогою додатку "Дія"
Кабмин приравнял цифровое водительское удостоверение, техпаспорт и студенческий билет в Дии к бумажным
Последние новости
Подгружаем последние новости