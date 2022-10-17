Китай підставив росію з поставками: "Брак зріс з 2% до 40% під час війни"

володимир путін і Сі Цзіньпін

Китай почав масово постачати Росії браковані чіпи після початку війни проти України.

Про це повідомляє у своїй статті видання "Комерсант".

Посилаючись на представника російського радіоелектронного ринку, йдеться про те, що раніше частка шлюбу в китайських мікросхемах не перевищувала 2%, а тепер вона зросла до 40%.

"Збільшення шлюбу підвищує підсумкову вартість російської продукції вдвічі і розтягує терміни виробництва товарів", - відзначило джерело.

Топ-менеджер російського виробника електроніки додав, що шлюб став частіше зустрічатися через закупівлю товарів у неавторизованих постачальників, які не дають жодних гарантій.

Зазначається, що російські постачальники немає технологій перевірки як постачальників, і їх продукції. Оскільки через санкції продукція закуповується не безпосередньо у виробників, а посередників, то контроль якості знижується або виробляється зовсім.


Алексей Ионов, politeka.net





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