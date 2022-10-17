Комп’ютер Mac, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні за $300 тисяч

Macintosh SE, який належав Стіву Джобсу, хочуть продати на аукціоні за $300 тисяч. Про це пише Appleisider.

Комп’ютер Mac, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні за $300 тисяч

Як відомо, співзасновник Apple користувався ним під час роботи у NeXT.

Описується, що комп’ютер був налаштований для використання помічником Джобса наприкінці 1987 — на початку 1988 року.

На жорсткому диску всередині машини містяться дані, пов’язані з його робочим графіком, включаючи списки завдань, роботу з підбору персоналу, подорожі та подробиці пропущеної зустрічі з королем Карлом III, відомим на той час як принц Уельський.

Останнім завданням, для якого Macintosh використовувався перед тим, як його передали поточному власнику, був маркетинговий проєкт у 1994 році.

Аукціон Bonhams's History of Science and Technology відбудеться у прямому ефірі 26 жовтня.

У переліку лотів оцінка Macintosh SE становить від $200 тисяч до $300 тисяч. Лот включає в себе жорсткий диск на 20 Мб, додатковий резервний диск, клавіатуру та мишу.

Окрім раритетного Macintosh SE на аукціоні виставлятимуть й інші речі Джобса. З-поміж них — візитівки підприємця часів його роботи в Pixar вартістю по $2?3 тис. та звіт із продуктивності за підписом винахідника, який оцінюють в $6?7 тис.





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Комп’ютер Mac, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні за $300 тисячКомп’ютер Mac, яким користувався Стів Джобс, продадуть на аукціоні за $300 тисяч
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