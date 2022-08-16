МВС попередило про активізацію автовикрадачів

В Україні найближчими місяцями збільшиться кількість злочинів, у тому числі кількість автовикрадень. Такий прогноз зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, в Україні у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ різко знизилася кількість злочинів – приблизно на 50%. Причому знизилася кількість злочинів за всіма категоріями.

Однак поліція вважає, що найближчими місяцями відбудеться активізація злочинів. Йдеться, зокрема, і про збільшення кількості викрадень автомобілів. Правоохоронці не планують сидіти, так би мовити, склавши руки. Наприклад, з викраденням автомобілів вони планують боротися, об'єднавши всі системи відеоспостереження в єдину систему. Цей проект називається "Безпечна країна".

Раніше Монастирський пояснив зниження кількості злочинів та звернень громадян у поліцію тим, що багато громадян були змушені під час війни евакуюватися. Але тепер дедалі більше громадян повертаються до своїх будинків і, отже, збільшуватиметься кількість злочинів та звернень громадян до поліції.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримали місцевого жителя, який продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ.