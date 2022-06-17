Санкции США настигли «Белавиа»

Министерство торговли США расширило меры экспортного контроля в отношении беларусской авиакомпании «Белавиа» за эксплуатацию самолетов Boeing в нарушение ограничений, введенных после вторжения РоSSии в Украину, сообщает "Голос Америки" .

Компаниям во всем мире теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать американские детали для обслуживания парка самолетов «Белавиа», согласно приказу министерства.

После 8 апреля, когда министерство торговли США ограничило в обслуживании самолеты Boeing и Embraer, используемые в Беларуси и РоSSии, «Белавиа» совершила более 30 незаконных полетов на самолетах Boeing в Беларусь , РоSSию, Турцию, Москву, Санкт-Петербург, Грузию, ОАЭ и Египет, говорится в приказе американского минторга.

«В то время как Беларусь беспринципно поддерживает несправедливую войну РоSSии в Украине, ее национальная авиакомпания "Белавиа" не соблюдает наши экспортные законы, – говорится в заявлении Мэтью Аксельрода, замминистра торговли по вопросам соблюдения экспортного законодательства. – Приказ не позволит "Белавиа" использовать какие-либо американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов, тем самым усложняя для авиакомпании возможность продолжать полеты».

Постановление затрагивает как самолеты Boeing, так и Embraer (производятся в Бразилии) в парке «Белавиа», если они нуждаются в американских запчастях, пояснили чиновники.