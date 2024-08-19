П’яний священник скоїв ДТП на Буковині

18 серпня у Чернівецькій області правоохоронці затримали нетверезого священника на КАМАЗі після скоєння дорожньо-транспортної пригоди та втечі з місця аварії, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області.

Як зазначається, біля населеного пункту Мольниця сталося зіткнення вантажівки з дорожнім стовпом, однак водій на тому ж транспортному засобі втік з місця пригоди.

Патрульні, отримавши повідомлення про правопорушення, на одному з шляхів області зупинили розшукувану вантажівку КАМАЗ.

Водієм виявився 42-річний священник. Оскільки поліцейські помітили ознаки сп’яніння, запропонували пройти відповідний алкотест. Результат показав 1,94 проміле, тобто було майже у десять разів перевищено допустиму норму алкоголю в крові.

Під час складання адміністративного протоколу затриманий почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції. Він завдав їй тілесних ушкоджень та намагався заволодіти вогнепальною зброєю. У підсумку працівницю поліції шпиталізували до медзакладу.

"Правоохоронці не допустили заволодіння зброєю та затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Адмінпротокол склали за ст. 130 "Керування транспортними засобами у стані сп'яніння".

Окрім того, слідчі поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 342 "Опір працівникові правоохоронного органу" ККУ.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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П’яний священник скоїв ДТП на БуковиніП’яний священник скоїв ДТП на Буковині
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