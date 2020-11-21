Три рекорда Фуркада попали в Книгу рекордов Гиннесса

Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Причем, в Книгу попали сразу три рекорда 32-летнего спортсмена - наибольшее число побед в общем зачете Кубка мира (7), самая длинная серия побед в общем зачете (7) и наибольшее общее число завоеванных Хрустальных глобусов (33 - 7 Больших и 26 Малых) , сообщает RMC Sport.

Напомним, Фуркад завершил карьеру после сезона-2019/20, где ему не хватило всего лишь трех очков, чтобы обойти Йоханнеса Бе в общем зачете КМ и в 8-й раз завоевать БХГ.

Отметим, что на счету француза также пять побед на Олимпийских играх, а вскоре ему присудят и шестую после аннулирования результата россиянина Евгения Устюгова в масстарте на ОИ-2010. Кроме того, Мартен одержал 83 победы в личных гонках на этапах Кубка мира и 15 - в эстафетах, а еще Фуркад завоевал 13 золотых наград чемпионатов мира.