Памятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкой
Лучше бы мэтр этого всего не видел.
Президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису во время дружеского общения фанаты клуба указали, что лучше Валерию Лобановскому не видеть того, что сейчас происходит, и завязали глаза памятнику у входа на клубный стадион, сообщает sport.ua.
Когда Суркису напомнили, что Луческу скоро исполнится 75, он привел в пример Лобановского.
"Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских Эмиратов еле ходит.
Мой брат был против назначения Лобановского, и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Потом мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов", - цитирует Суркиса-младшего Главком.
Напомним, Луческу 75 лет исполнится 29 июля, в день, когда "Динамо" выйдет из отпуска.