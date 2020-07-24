Памятнику Лобановскому возле стадиона "Динамо" фаны закрыли глаза повязкой

Лучше бы мэтр этого всего не видел.

Фото: Главком

Президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису во время дружеского общения фанаты клуба указали, что лучше Валерию Лобановскому не видеть того, что сейчас происходит, и завязали глаза памятнику у входа на клубный стадион, сообщает sport.ua.

Когда Суркису напомнили, что Луческу скоро исполнится 75, он привел в пример Лобановского.

"Когда я его брал сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских Эмиратов еле ходит.

Мой брат был против назначения Лобановского, и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Потом мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов", - цитирует Суркиса-младшего Главком.

Напомним, Луческу 75 лет исполнится 29 июля, в день, когда "Динамо" выйдет из отпуска.