Генеральный директор РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, отвечая на вопрос о возможной подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи, заявил, что в РоSSии была поддержка допинга на государственном уровне.

"Вот эти изменения в базе данных - это что? Поддержка на государственном уровне? Получается, так. Это сделали люди, наделенные серьезными властными полномочиями. Проблемы были на высшем уровне спортивного руководства. То есть фактически в эти процессы были вовлечены спортивные чиновники высшего уровня", - цитирует Гануса championat.com, ссылаясь на ВВС.

"Была ли в Сочи "дырка в стене", через которую ФСБ якобы меняло пробы? Мне было не до выяснения таких деталей. Верю ли я в это? Вы знаете, здесь не "верю - не верю", я не в "ромашку" играю, все-таки ответственность. Но критически важно выяснить все обстоятельства тех дел и разобраться, чтобы поставить точку. Потому что последствия и потери для нашего спорта еще рано считать. До дна мы еще не дошли. Давайте подождем решений, которые будут", - заявил глава РУСАДА.

Статус РУСАДА оказался под угрозой после очередного допингового скандала. РоSSийскую сторону подозревают в махинациях с данными Московской лаборатории. Ранее Ганус сообщил, что могло быть фальсифицировано около 1000 проб.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранить РоSSию от Олимпиады-2020.