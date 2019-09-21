В Формуле-1 организаторы Гран-При Сингапура готовы выдавать зрителям одноразовые маски

В ближайший уик-энд в Формуле-1 пройдет очередной этап - Гран-При Сингапура.

Однако, погодные условия в этом городе-государстве остаются сложными - в последние дни Сингапур и большая часть Малайзии покрыты дымом из-за лесных пожаров в Индонезии.

В связи с этим организаторы Гран-При заявили, что на случай, если состояние воздуха по ходу уик-энда ухудшится, они запаслись одноразовыми масками, закрывающими нос и рот, чтобы защитить владельца от вдыхания мелких частиц сажи, сообщает Reuters.

"Ситуация с дымом сильно меняется не только каждый день, но и каждый час", - цитирует пресс-секретаря Гран-При издание.