Штангист из КНДР поднял штангу в 3 раза превышающую собственный вес, попутно установив два мировых рекорда на ЧМ

Наверняка Ом Юн Чхоля на Родине будут чествовать, как героя.

Штангист из КНДР поднял штангу в 3 раза превышающую собственный вес, попутно установив два мировых рекорда на ЧМ
Ом Юн Чхоль
Фото: glyadya.com.ua

Представитель КНДР Ом Юн Чхоль выиграл "золото" и установил два мировых рекорда в весе до 55 кг на чемпионате мира в Таиланде.

По сумме двух упражнений чемпион Олимпийских игр-2012 и теперь уже 5-кратный чемпион мира поднял вес в 294 кг (128 в рывке + 166 в толчке). Он установил мировые рекорды в толчке и по сумме двоеборья. Предыдущий рекорд равнялся 162 кг, а по сумме - 293 кг.

Второе место занял Игорь Сон из Казахстана с результатом 266 кг (120+146), третьим стал представитель Саудовской Аравии Мансур Абдулрахим Аль Салим - 265 кг (118+147).

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