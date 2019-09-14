"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0. 7 тур

Александрия - Днепр-1 - 2:0 (0:0)
 
Голы: Довгий, 54 (1:0). Ситало, 77 (2:0)
 
«Александрия»: Панькив, Дубра, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Шастал (Задерака, 75), Довгий (Ковалец, 64), Гречишкин, Третьяков, Банада, Безбородько (Ситало, 46).
Фото "Александрия" - "Днепр-1" - 2:0. 7 тур
Фото: fco.com.ua
 
«Днепр-1»: Юрчук, Логинов, Лопыренок, Шаповал, Гуйе (Булеца, 71), Вакулко, Кравченко, Назаренко, Коркишко (Снижко, 46), Чичиков, Кулиш (Супряга, 67).
 
Предупреждения: Третьяков, 42. Гречишкин, 71. Булеца, 74.
 
14 сентября. Александрия. Стадион «Ника».
 

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