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2019-09-14
"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0. 7 тур
Александрия - Днепр-1 - 2:0 (0:0)
Голы: Довгий, 54 (1:0). Ситало, 77 (2:0)
«Александрия»: Панькив, Дубра, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Шастал (Задерака, 75), Довгий (Ковалец, 64), Гречишкин, Третьяков, Банада, Безбородько (Ситало, 46).
Фото: fco.com.ua
«Днепр-1»: Юрчук, Логинов, Лопыренок, Шаповал, Гуйе (Булеца, 71), Вакулко, Кравченко, Назаренко, Коркишко (Снижко, 46), Чичиков, Кулиш (Супряга, 67).
Предупреждения: Третьяков, 42. Гречишкин, 71. Булеца, 74.
14 сентября. Александрия. Стадион «Ника».
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