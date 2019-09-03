Примера: "Барселона" все еще спит (ВИДЕО)  

Капитан «Барселоны» и ее неоспоримый лидер в четверг получил награду лучшему нападающему Лиги чемпионов-2018/19. На вручении он выглядел вполне бодрым и здоровым.
Лео тренируется с командой и уже готов играть, но Вальверде и медицинский штаб сине-гранатовых до поры до времени перестраховываются и не выпускают Месси уже на третью подряд игру чемпионата. До сих пор доподлинно неизвестно, когда капитан вернется на поле, потому что его проблемы с бедром носят непредсказуемый характер.
«Барса» все еще спит
Вальверде оригинально отвечает на нехватку форвардов: в заявку второй раз подряд попал Фати, 16-летний воспитанник «Барселоны». Возможно, этим выбором наставник дает понять, что ситуация с травмами вынуждает его идти на крайние меры. Присутствие в старте игрока «Барсы Б» Карлеса Переса подтверждало это.
«Барселона» вкатилась в сезон не только без трех основных форвардов, но и с определенными проблемами в командных действиях. Полузащита еще не сыгралась между собой, нападающие не так давно познакомились друг с другом, и оттого игра «Барсы» в позиционном нападении выглядит беспомощно. В этом матче недостатки команды Вальверде мог скрыть быстрый гол сине-гранатовых, но все случилось ровно наоборот. На 7-й минуте Торрес вывес «Осасуну» вперед, и все огрехи в игре «Барселоны» тут же обнажились. «А король-то голый!» - вскричала Памплона и понеслась атаковать.
Команда гостей выглядело весьма симпатично. Хоть подопечные Ягобы Аррасате и владели мячом намного меньше соперника, их игра в обороне не выглядела испуганными попытками отбиться от натиска каталонцев. «Осасуна» грамотно встречала «Барсу» на своей половине поля, не давала ей свободных зон, а форварды команды без устали прессинговали защитников гостей. Вратарю даже не приходилось вступать в игру в первом тайме - оба удара «Барсы» были мимо ворот.
Аморфные каталонцы
Такая невыразительная игра сине-гранатовых во многом связана с тактикой на матч. Вальверде выбрал одно из самых неудачных сочетаний на правом фланге: Карлес Перес часто оказывался в неудобном для себя положении, помощи от Семеду не было вовсе. Португалец слабо выбирал позицию и больше мешал позиционным атакам, чем помогал.
Гризманн явно был не в своей тарелке. Тренер отрядил игрока на позицию центрального нападающего, и Антуан практически не получал мяч, а получая, тут же терял. Левый фланг выглядел невразумительно. Хоть де Йонг, Альба и Рафинья сами по себе достаточно качественные игроки, их позиции на поле вызывали вопросы. Де Йонг часто оказывался на фланге, где чувствовал себя неуютно, Рафинья не мог сместиться в центральную зону, потому что ее занимал Гризманн. На своем месте был только Серхио Бускетс, но этот игрок больше нацелен на разрушение, чем на созидание, и его навыки сегодня были бесполезны.
Фати выходит и забивает
Возможно, главному тренеру «Барсы» стоило оставить Бускетса на скамейке и выставить более легкую и хорошо бегающую полузащиту: Артура, де Йонга и Роберто, а также отрядить Рафинью на место ложной девятки. Вальверде исправил свою ошибку в перерыве. Тренер заменил провалившего первый тайм Семеду и выпустил вместо него Фати.
К удивлению всех Фати забил гол, замкнув передачу Переса. Таким образом, молодой гвинеец стал третьим самым молодым игроком ла лиги, забившим гол: до него отличались 16-летние Фабрис Олинга и Икер Муньяин.
«Барселона» стала играть намного интереснее после того, как убрала бесполезного на правом фланге Семеду, и на его место переместился Сержи Роберто, а де Йонг стал играть рядом с двадцатым номером. Френки исполнял не правого защитника, а скорее опорника, действующего справа из глубины. Он же отобрал мяч перед вторым голом, отдал его вперед, и вторая замена Вальверде сыграла: Артур забил свой первый гол в сезоне.
Пенальти и новые проблемы
«Осасуне» нужно было отыгрываться, и команда хозяев не упустила предоставленный ей шанс. Арбитр Мунуэра, который провел противоречивый матч, поставил пенальти в ворота гостей за игру рукой у Пике. Торрес не промахнулся, сделав счет 2:2.
«Барса» всеми силами пошла вперед и могла забивать. Отличный момент был у Переса, который уже вышел один на один, но споткнулся о газон и отдал мяч вратарю. В концовке «Осасуна» откровенно тянула время, чтобы сохранить ничью, и команде удалось это сделать. «Барсу» не спасли ни вышедший на замену Видаль, ни Гризманн, который провел пока что самый слабый матч за свою новую команду.
Ничейный счет против новичка примеры вызывает новые вопросы к Вальверде. Без основных игроков нападения команда играет невразумительно; только совершенно разобранный «Бетис» не смог отобрать очки у сине-гранатовых. На выезде «Барса» пока выглядит уныло и набирает одно очко за две встречи. Видимо, команда настолько привыкла играть с Месси, что без него не может обыграть аутсайдера, и проигрывает середнякам. Было бы интересно посмотреть на каталонцев без Лионеля хотя бы в следующих двух матчах; либо «Барселона» найдет свою игру, либо окончательно распишется в том, что она - команда одного игрока.
Последний раз сине-гранатовые набирали четыре очка после трех первых туров в первом сезоне Хосепа Гвардьолы, однако нынешняя «Барса» вовсе не похожа на ту, что была одиннадцать лет назад.