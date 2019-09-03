Примера: "Барселона" все еще спит (ВИДЕО)  

Аморфные каталонцы

Гризманн явно был не в своей тарелке. Тренер отрядил игрока на позицию центрального нападающего, и Антуан практически не получал мяч, а получая, тут же терял. Левый фланг выглядел невразумительно. Хоть де Йонг, Альба и Рафинья сами по себе достаточно качественные игроки, их позиции на поле вызывали вопросы. Де Йонг часто оказывался на фланге, где чувствовал себя неуютно, Рафинья не мог сместиться в центральную зону, потому что ее занимал Гризманн. На своем месте был только Серхио Бускетс, но этот игрок больше нацелен на разрушение, чем на созидание, и его навыки сегодня были бесполезны.

Фати выходит и забивает

Возможно, главному тренеру «Барсы» стоило оставить Бускетса на скамейке и выставить более легкую и хорошо бегающую полузащиту: Артура, де Йонга и Роберто, а также отрядить Рафинью на место ложной девятки. Вальверде исправил свою ошибку в перерыве. Тренер заменил провалившего первый тайм Семеду и выпустил вместо него Фати.

К удивлению всех Фати забил гол, замкнув передачу Переса. Таким образом, молодой гвинеец стал третьим самым молодым игроком ла лиги, забившим гол: до него отличались 16-летние Фабрис Олинга и Икер Муньяин.