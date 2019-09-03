Серия А: Результативный триллер в Турине (ВИДЕО)  

«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче 2-го тура чемпионата Италии - 4:3.

Туринцы на 62-й минуте повели со счетом 3:0 - отличились Данилу, Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду

Фото: gazzetta.it

В течение шести минут после третьего мяча неаполитанцы отыграли два мяча, сделав счет 2:3.

Голы забили Ирвинг Лосано и Константинос Манолас. На 81-й минуте Джованни Ди Лоренцо сравнял счет.

Победный мяч «Юве» провел на 2-й добавленной минуте. Гол в свои ворота провел Калиду Кулибали.

Чемпионат Италии

Серия А

2-й тур

«Ювентус» - «Наполи» - 4:3 (2:0)

Голы: Данилу, 16 (1:0). Игуаин, 19 (2:0). Криштиану : Данилу, 16 (1:0). Игуаин, 19 (2:0). Криштиану Роналду , 62 (3:0). Манолас, 66 (3:1). Лосано, 68 (3:2). Ди Лоренцо, 81 (3:3). Кулибали, 90+2 — в свои ворота (4:3).

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо (Данилу, 15), Бонуччи, де Лигт, Сандру, Пьянич, Матюиди, Хедира (Эмре Джан, 60), Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Криштиану : Щенсны, Де Шильо (Данилу, 15), Бонуччи, де Лигт, Сандру, Пьянич, Матюиди, Хедира (Эмре Джан, 60), Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Криштиану Роналду

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 46), Кальехон, Зелиньски, Аллан (Эльмас, 74), Руис, Инсинье (Лосано, 46), Мертенс.

Предупреждения: Гулям, 40. Ди Лоренцо, 44. Матюиди, 52. Сандру, 80. Дуглас Коста, 83. Эльмас, 90+1.

Судья: Орсато.

31 августа. Турин. Стадион «Алльянц».