"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур

Львов - Мариуполь - 0:1 (0:0)

Гол: Вакула, 61.

«Львов»: Сарнавский, Гончар, Сабино, Братков, Борзенко, Ренан, Приймак (Зубков, 66), Рожерио Шина (Висенте, 88), Квасный, Педро, Пернамбуко (Виейра, 60).

Фото: pfclviv.com

«Мариуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Корниенко (Тищенко, 81), Федорчук, Мишнев, Танковский (Чех, 88), Кащук (Топалов, 59), Чурко, Вакула.

Наказания: Приймак, 25, Ренан, 68, Гончар, 79. Мишнев, 84, Кирюханцев, 86. Зубков, 90, Педро, 90 (предупреждения).

Судьи: Абдула (Харьков), Войтюк (Запорожье), Александр Жуков (Харьков).

31 августа. Львов . Стадион «Украина».

Поединки «Мариуполя» и «Львова» в последнее время можно смело занести в разряд принципиальных. Жаркое соперничество началось в Первой лиге и продолжилось уже в элитном дивизионе.

Во Львове Александр Бабич выставил следующий состав: в воротах - Худжамов, в защите (слева направо) - Корниенко, Чоботенко, Быков, Кирюханцев (23-летний Игорь оказался самым возрастным защитником!), в центре поля действовали Мишнев, Федорчук и Танковский, на флангах атаки - Вакула и Кащук, в центре нападения - Чурко.

В стартовом отрезке ни одной команде нельзя было отдать преимущество. Азовцы хоть и играли в гостях, но по-хозяйски взяли мяч под свой контроль и неплохо комбинировали в цетре поля. Однако до разящего удара довести дело мариупольцам не удавалась. «Львов» же делал ставку на контратаки - хозяева рассчитывали на перехват в центре поля и скорость своих бразильцев.

На 15-й минуте команды обменялись довольно острыми выпадами. Сперва Кащук хлестко пробил со средней дистанции - Сарнавский был начеку. Затем Сабино метров с 7-ми пробил намного выше ворот.

В первом тайме характер игры не изменился. Азовцы по-прежнему владели инициативой и пытались комбинировать на чужой половине поля. Но реальных угроз воротам Сарнавского создавать удавалась не всегда. В одном из эпизодов Худжамов длинной передачей едва не вывел Вакулу на рандеву с голкипером - Сарнавский, выбежав за пределы штрафной, ликвидировал опасность. Мишнев едва не вывел Чурко один на один с Сарнавским - Борзенко в последний момент выбил мяч. Несколько раз опасно по правому флангу прорывался Кирюханцев, а с плотным ударом Танковского вдальний нижний угол справился Сарнавский.

Вторая половина началась с атак «Мариуполя». Азовцы увеличили скорость и оборона хозяев начала давать сбои. На 49-й минуте Мишнев мощно «выстрелил» со штрафного - мяч просвистел рядом с дальним нижним углом. Федорчук после навеса Вакулы головой остро переправил мяч на дальнюю штангу - защитники «Львова» забетонировали вратарскую. Затем Корниенко, выиграв подбор, пробил метров с 18-ти - мяч чудом разминулся с дальним углом.

На 61-й минуте «Мариуполь» дожал соперника. Мишнев остро прострелил слева - хозяева мяч выбили, но подбор был за азовцами. Мяч оказался в ногах у Вакулы. Владислав ушел от двух защитников и с центра штрафной неотразимо пробил в угол. Браво!!!

Забив мяч, гости продолжали контролировать игру . Однако затем «Львов» огрызнулся сразу тремя острыми моментами. На 71-й минуте Худжамов перевел на угловой непростой удар Шины издали. А затем Ренан после серии рикошетов меров с пяти пробил мимо ворот. На 78-й минуте все тот же Ренан в акробатическом прыжке пробил с линии вратарской - Худжамов ногой отразил мяч.

В конце матча «Львов» попытался организовать «навал», но мариупольцы уверенно оборонялись и так ничего не позволили создать сопернику у своих ворот. В итоге, азовцы одержали заслуженную выездную победу над непростым оппонентом.