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2019-09-01
"Днепр-1" - "Колос" - 2:1. 6 тур (ВИДЕО)
Днепр-1 - Колос - 2:1 (0:1)
Голы: Морозко, 17 (0:1). Назаренко, 58 (1:1). Когут, 90+3 (2:1).
«Днепр-1»: Юрчук, Сафронов, Полевой, Романюк, Логинов, Назаренко (Коркишко, 78), Вакулко, Булеца (Снижко, 54), Когут, Чичиков, Кулиш (Шаповал, 84).
Фото: scdnipro1.com.ua
«Колос» (Ковалевка): Волынец, Зозуля, Черноморец, Максименко, Парамонов, Милько, Поздеев (Ориховский, 52), Волков, Морозко, Костышин (Смирный, 61), Лысенко (Нехтий, 75).
Предупреждения: Костышин (39), Романюк (53), Полевой (54), Ориховский (56), Зозуля (71), Черноморец (90), Когут (90).
31 августа. Стадион «Днепр-Арена».
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