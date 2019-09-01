Бундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперников

«Бавария» разгромила «Майнц» в матче 3-го тура чемпионата Германии - 6:1.
 
В составе победителей отличились Бенжамен Павар, Давид Алаба, Иван Перишич, Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэйвис.
Фото Бундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперников
Фото: bild.de
 
За «Майнц» забил Жан-Пол Боэтиус.
 
В других матчах дня «Шальке» разгромил «Герту», а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Падерборном».
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
3-й тур
 
«Бавария» - «Майнц» - 6:1 (2:1)
 
Голы: Боэтиус, 6 (0:1). Павар, 36 (1:1). Алаба, 45 (2:1). Перишич, 54 (3:1). Коман, 64 (4:1). Левандовски, 78 (5:1). Дэйвис, 80 (6:1).
 
«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Перишич (Т.Мюллер, 67), Тиагу Алькантара (Кюизанс, 79), Коутинью (Дэйвис, 67), Коман, Левандовски.
 
«Майнц»: Фл.Мюллер, Кариколь, Хак, Пьер-Габриэль, Ниакате, Латца (Кунде, 46), Фернандес, Баку, Боэтиус, Онисиво (Сен Жюст, 83), Буркардт (Солои, 56).
 
Предупреждения: Киммих, 20. Ниакате, 33. Хак, 45. Эрнандез, 73. Тиагу Алькантара, 75. Кунде, 77.
 
Судья: Шмидт (Германия).
 
31 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».
 
«Шальке-04» - «Герта» - 3:0 (1:0)
 
Голы: Штарк, 38 - в свои ворота (1:0). Рекик, 48 - в свои ворота (2:0). Кенни, 85 (3:0).
 
«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Сане, Кенни, Калиджури (Кутуджу, 81), Стамбули, Маскарель (Шепф, 88), Раман (Сердар, 64), Харит, Маккенни, Бургшталлер.
 
«Герта»: Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт (Дилросюн, 61), Дарида, Дуда, Груич, Ибишевич (Зельке, 61), Лукебакио (Леки, 76).
 
Предупреждения: Ибишевич, 40. Маскарель, 51.
 
Судья: Штилер (Германия).
 
31 августа. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
 
«Вольфсбург» - «Падерборн» - 1:1 (0:1)
 
Голы: Каули, 12 (0:1). Брекало, 56 (1:1).
 
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Шлагер (Герхардт, 11), Брекало (Клаус, 87), Жуан Виктор (Мехмеди, 56), Вегхорст.
 
«Падерборн»: Хут, Хюнемайер, Штродик, Дрэгер, Коллинз, Гьясула, Антви-Аджей, Каули (Хольтманн, 80), Василиадис, Михель (Цолински, 86), Мамба (Сабири, 66).
 
Предупреждения: Хюнемайер, 63. Хольтманн, 88. Гьясула, 90+6.
 
Судья: Шлагер (Германия).
 
31 августа. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

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