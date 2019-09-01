Бундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперников

«Бавария» разгромила «Майнц» в матче 3-го тура чемпионата Германии - 6:1.

В составе победителей отличились Бенжамен Павар, Давид Алаба, Иван Перишич, Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Альфонсо Дэйвис.

Фото: bild.de

За «Майнц» забил Жан-Пол Боэтиус.

В других матчах дня «Шальке» разгромил «Герту», а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Падерборном».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

3-й тур

«Бавария» - «Майнц» - 6:1 (2:1)

Голы: Боэтиус, 6 (0:1). Павар, 36 (1:1). Алаба, 45 (2:1). Перишич, 54 (3:1). Коман, 64 (4:1). Левандовски, 78 (5:1). Дэйвис, 80 (6:1).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Перишич (Т.Мюллер, 67), Тиагу Алькантара (Кюизанс, 79), Коутинью (Дэйвис, 67), Коман, Левандовски.

«Майнц»: Фл.Мюллер, Кариколь, Хак, Пьер-Габриэль, Ниакате, Латца (Кунде, 46), Фернандес, Баку, Боэтиус, Онисиво (Сен Жюст, 83), Буркардт (Солои, 56).

Предупреждения: Киммих, 20. Ниакате, 33. Хак, 45. Эрнандез, 73. Тиагу Алькантара, 75. Кунде, 77.

Судья: Шмидт (Германия).

31 августа. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».