"Манчестер Юнайтед" предлагает Погба астрономическую зарплату, - Daily Mail
Полмиллиона фунтов в неделю может заинтриговать кого угодно.
"Манчестер Юнайтед" всерьез намерен удержать на "Олд Траффорд" своего лидера Поля Погба.
Для чего чемпиону мира в составе сборной Франции готовят новый контракт, по которому его зарплата в клубе может достигать 500 тыс. фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.
Напомним, французским хавбеком активно интересуются два европейских гранда – "Реал" и "Ювентус".
Однако "красные дьяволы" не готовы рассматривать предложение других клубов по Погба меньше, чем за 160 млн фунтов.
В прошлом сезоне француз принял участие в 47 матчах команды во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 11 ассистов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
18.06.2019 18:07
18.06.2019 18:07