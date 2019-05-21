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ЧМ-2019: Германия обыграла Финляндию (ВИДЕО) Сборная Германии добилась победы над командой Финляндии? в заключительном матче группового раунда чемпионата мира-2019. В составе немецкой команды дубль оформил форвард Леон Драйзайтль. Фото: iihf.com Сборная Финляндии осталась на первой строчке в группе A, имея в своем активе 16 очков. Германия, набрав 15 баллов, поднялась на третье место. Чемпионат мира Группа A Финляндия - Германия - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Голы: Песонен – 3 (бол., Лехтонен, Йокихарью), 15:05 – 1:0. Михелис – 2 (Плахта, Айзеншмид), 17:04 – 1:1. Тюрвяйнен – 1, 24:07 – 2:1. Кахун – 1 (Оямяки, Драйзайтль), 33:13 – 2:2. Драйзайтль – 4 (бол., Пфедерль), 44:46 – 2:3. Драйзайтль – 5 (п.в.), 59:00 – 2:4. Вратари: Ланкинен (58:40 – 59:00) – Грубауэр. Штраф: 4 – 8. Броски: 41 (15+11+15) – 21 (3+7+11). Судьи: Гофман, Рено. 21 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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