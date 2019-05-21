ЧМ-2019: Германия обыграла Финляндию (ВИДЕО)  

Сборная Германии добилась победы над командой Финляндии? в заключительном матче группового раунда чемпионата мира-2019.
 
В составе немецкой команды дубль оформил форвард Леон Драйзайтль.
Фото ЧМ-2019: Германия обыграла Финляндию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Сборная Финляндии осталась на первой строчке в группе A, имея в своем активе 16 очков.
 
Германия, набрав 15 баллов, поднялась на третье место.
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Финляндия - Германия - 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
 
Голы: Песонен – 3 (бол., Лехтонен, Йокихарью), 15:05 – 1:0. Михелис – 2 (Плахта, Айзеншмид), 17:04 – 1:1. Тюрвяйнен – 1, 24:07 – 2:1. Кахун – 1 (Оямяки, Драйзайтль), 33:13 – 2:2. Драйзайтль – 4 (бол., Пфедерль), 44:46 – 2:3. Драйзайтль – 5 (п.в.), 59:00 – 2:4.
 
Вратари: Ланкинен (58:40 – 59:00) – Грубауэр.
 
Штраф: 4 – 8.
 
Броски: 41 (15+11+15) – 21 (3+7+11).
 
Судьи: Гофман, Рено.
 
21 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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