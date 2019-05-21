ЧМ-2019: Италия остается в элите (ВИДЕО)  

Сборная Италии победила Австрию в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019.
 
Основное время завершилось вничью - 3:3. Победитель определился в серии буллитов.
Фото ЧМ-2019: Италия остается в элите (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Эта победа стала единственной для итальянцев на ЧМ-2019. Шесть предыдущих встреч они проиграли с общим счетом 1-45.
 
Австрия проиграла во всех семи играх с общей разностью 9-40.
 
В группе A из элиты вылетела сборная Франции. 
 
Места Австрии и Франции в элитном дивизионе ЧМ-2020 займут Казахстан и Белоруссия.
 
Чемпионат мира
 
Группа B
 
Австрия - Италия - 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
 
Голы: Бардаро - 1 (Тривеллато), 9:59 - 0:1. Ганаль - 1 (Унтервегер), 11:25 - 1:1. М. Раффль - 3 (Хофер, Унтервегер), 16:08 - 2:1. С. Костнер - 1 (Мичели), 34:35 - 2:2. Роса - 1, 38:57 - 2:3. М. Раффль - 4 (Хофер), 41:45 - 3:3.
 
Победный буллит: МакМонагл.
 
Вратари: Киккерт - Бернард.
 
Штраф: 4 - 6.
 
Броски: 41 (12+10+13+6) - 22 (9+5+6+2).
 
Судьи: Гржибик, Тафтс.
 
20 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".
 


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