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2019-05-21
ЧМ-2019: Италия остается в элите (ВИДЕО)
Сборная Италии победила Австрию в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019.
Основное время завершилось вничью - 3:3. Победитель определился в серии буллитов.
Фото: iihf.com
Эта победа стала единственной для итальянцев на ЧМ-2019. Шесть предыдущих встреч они проиграли с общим счетом 1-45.
Австрия проиграла во всех семи играх с общей разностью 9-40.
В группе A из элиты вылетела сборная Франции.
Места Австрии и Франции в элитном дивизионе ЧМ-2020 займут Казахстан и Белоруссия.
Чемпионат мира
Группа B
Австрия - Италия - 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бардаро - 1 (Тривеллато), 9:59 - 0:1. Ганаль - 1 (Унтервегер), 11:25 - 1:1. М. Раффль - 3 (Хофер, Унтервегер), 16:08 - 2:1. С. Костнер - 1 (Мичели), 34:35 - 2:2. Роса - 1, 38:57 - 2:3. М. Раффль - 4 (Хофер), 41:45 - 3:3.
Победный буллит: МакМонагл.
Вратари: Киккерт - Бернард.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 41 (12+10+13+6) - 22 (9+5+6+2).
Судьи: Гржибик, Тафтс.
20 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".
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