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ЧМ-2019: Италия остается в элите (ВИДЕО) Сборная Италии победила Австрию в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019. Основное время завершилось вничью - 3:3. Победитель определился в серии буллитов. Фото: iihf.com Эта победа стала единственной для итальянцев на ЧМ-2019. Шесть предыдущих встреч они проиграли с общим счетом 1-45. Австрия проиграла во всех семи играх с общей разностью 9-40. В группе A из элиты вылетела сборная Франции. Места Австрии и Франции в элитном дивизионе ЧМ-2020 займут Казахстан и Белоруссия. Чемпионат мира Группа B Австрия - Италия - 3:4 Б (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Бардаро - 1 (Тривеллато), 9:59 - 0:1. Ганаль - 1 (Унтервегер), 11:25 - 1:1. М. Раффль - 3 (Хофер, Унтервегер), 16:08 - 2:1. С. Костнер - 1 (Мичели), 34:35 - 2:2. Роса - 1, 38:57 - 2:3. М. Раффль - 4 (Хофер), 41:45 - 3:3. Победный буллит: МакМонагл. Вратари: Киккерт - Бернард. Штраф: 4 - 6. Броски: 41 (12+10+13+6) - 22 (9+5+6+2). Судьи: Гржибик, Тафтс. 20 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Спорт-Экспресс

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