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ЧМ-2019: Финляндия обыграла французов (ВИДЕО) Сборная Финляндии в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею обыграла Францию со счетом 3:0. Для финнов это пятая победа в шести матчах на турнире, французы проиграли все шесть встреч. Фото: iihf.com Чемпионат мира Групповой турнир Группа A Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Кивиранта – 2 (Линдбом, Тюрвяйнен), 9:24 – 0:1. Миккола – 1 (Песонен, Каски), 21:51 – 0:2. Саллинен – 1 (Савинайнен, Куусела), 52:31 – 0:3. Вратари: Арди – Ланкинен. Штраф: 14 – 6. Броски: 21 (5+6+10) – 47 (20+12+15). Судьи: Франо, Шукис. 19 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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