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2019-05-21
ЧМ-2019: Финляндия обыграла французов (ВИДЕО)
Сборная Финляндии в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею обыграла Францию со счетом 3:0.
Для финнов это пятая победа в шести матчах на турнире, французы проиграли все шесть встреч.
Фото: iihf.com
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа A
Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Кивиранта – 2 (Линдбом, Тюрвяйнен), 9:24 – 0:1. Миккола – 1 (Песонен, Каски), 21:51 – 0:2. Саллинен – 1 (Савинайнен, Куусела), 52:31 – 0:3.
Вратари: Арди – Ланкинен.
Штраф: 14 – 6.
Броски: 21 (5+6+10) – 47 (20+12+15).
Судьи: Франо, Шукис.
19 мая. Кошице. Steel Arena.
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