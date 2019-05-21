ЧМ-2019: Финляндия обыграла французов (ВИДЕО)  

Сборная Финляндии в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею обыграла Францию со счетом 3:0.
 
Для финнов это пятая победа в шести матчах на турнире, французы проиграли все шесть встреч.
Фото ЧМ-2019: Финляндия обыграла французов (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Чемпионат мира
 
Групповой турнир
 
Группа A
 
Франция – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
 
Голы: Кивиранта – 2 (Линдбом, Тюрвяйнен), 9:24 – 0:1. Миккола – 1 (Песонен, Каски), 21:51 – 0:2. Саллинен – 1 (Савинайнен, Куусела), 52:31 – 0:3.
 
Вратари: Арди – Ланкинен.
 
Штраф: 14 – 6.
 
Броски: 21 (5+6+10) – 47 (20+12+15).
 
Судьи: Франо, Шукис.
 
19 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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