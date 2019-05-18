"Ворскла" - "Арсенал-Киев" - 2:0. 29 тур

Ворскла - Арсенал-Киев - 2:0 (1:0)
 
Голы: Коломоец, 6 (1:0). Васин, 58 (2:0). 
 
«Ворскла» (Полтава): Ткаченко, Мартыненко, Сапай, Пердута, Шарпар, Чеснаков, Петрович, Габелок (Скляр, 54), Ребенок (Шехич, 70), Васин, Коломоец (Карека, 86).
Фото "Ворскла" - "Арсенал-Киев" - 2:0. 29 тур
Фото: vorskla.com.ua
 
«Арсенал-Киев»: Пидкивка, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Домбровский, Калитвинцев (Кадимян, 61), Ориховский, Мудрик (Липартия, 54), Танковский, Жичиков, Мисси-Мезу (Ковпак, 56).
 
Предупреждения: Танковский, 21. Васин, 41. Вакуленко, 50. Скляр, 63.
 
18 мая. Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского.
 


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