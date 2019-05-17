ЧМ-2019: Словакия обыграла французов (ВИДЕО)  

Сборная Словакии обыграла Францию в матче группы А чемпионата мира в Словакии.
 
В составе победителей отличились нападающие Рихард Паник, Либор Гудачек, Матуш Сукель, Ладислав Надь, а также защитники Эрик Чернак и Михал Чайковски.
Фото ЧМ-2019: Словакия обыграла французов (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Французы с одним очков занимают предпоследнее место в турнирной таблице группы А и лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2019.
 
Сборная Словакии с 6 баллами на 5-й строчке.
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
Франция - Словакия - 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
 
Голы: Паник - 1 (бол., Лантоши, Секера), 13:25 - 0:1. Сукель - 4 (Фехервари, Татар), 19:10 - 0:2. Гудачек - 2 (бол., Паник, Чернак), 25:31 - 0:3. Манавиан - 1 (Эккефей, Бертран), 32:16 - 1:3. Тексье - 1 (бол., Шакиашвили, Флери), 35:09 - 2:3. Чернак - 3 (Паник, Татар), 40:16 - 2:4. Чайковски - 1 (мен., Буц), 42:41 - 2:5. Надь - 2 (бол., Дане, Маринчин), 45:41 - 2:6. Реш - 3 (Тексье, Дам-Малька), 57:50 - 3:6.
 
Вратари: Арди (Бюйссе, 45:41) - Рибар.
 
Штраф: 12 - 4.
 
Броски: 20 (7+6+7) - 27 (9+9+9).
 
Судьи: Гофман, Шукис.
 
17 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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