"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге

Но только в финансовом вопросе.

"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" в шестой раз в своей истории стал сильнейшим клубом Англии.

Клуб с "Этихад" всего на 1 очко опередил "Ливерпуль".

Однако, в одном показателе, а именно – в сумме призовых за сезон в Английской Премьер-Лиге мерсисайдцы обошли манкунианцев.

Стали известны суммы призовых, выплаченные клубам АПЛ по итогам завершившегося сезона.

Больше всех по итогам розыгрыша первенства заработал именно "Ливерпуль", сообщает Daily Mail.

Несмотря на итоговое второе место в турнирной таблице, "красные" оказались наиболее популярной командой по количеству телетрансляций. За показ матчей мерсисайдцы получили 33,5 млн фунтов, плюс за место в таблице еще 36,7 млн, к этому прибавились 79,4 млн – фиксированная сумма, выплаченная каждому клубу АПЛ.

Таким образом, "Ливерпуль" заработал 149,5 млн фунтов (€ 173 млн), что на 1,4 млн больше, чем чемпион.

Призовые команд Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19:

Фото: dailymail.co.uk


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