ЧМ-2019: Финляндия в овертайме уступила США (ВИДЕО)  

Сборная США победила Финляндию в матче группового турнира чемпионата мира-2019.
 
Победную шайбу забросил нападающий Дилан Ларкин.
 
Фото ЧМ-2019: Финляндия в овертайме уступила США (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
Команда США набрала 5 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Финляндия с 7 баллами занимает 1-ю строчку. 
 
Хоккей
 
Чемпионат мира
 
Группа A
 
США - Финляндия - 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
 
Голы: Шей - 1 (Дебринкэт, Айкел), 0:50 - 1:0. Годро - 1 (Айкел), 10:36 - 2:0. Песонен - 1 (Маннинен, Койвисто), 19:05 - 2:1. Оямяки - 1 (Маннинен, Каски), 39:28 - 2:2. Ларкин - 1 (К. Хьюз), 63:47 - 3:2.
 
Вратари: Шнайдер - Вехвиляйнен.
 
Штраф: 4 - 2.
 
Броски: 29 (10+6+11+2) - 26 (9+6+11+0).
 
Судьи: Гржибик, Ромасько.
 
13 мая. Кошице. Steel Arena. 7060 зрителей.
 


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