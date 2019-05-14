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ЧМ-2019: Финляндия в овертайме уступила США (ВИДЕО) Сборная США победила Финляндию в матче группового турнира чемпионата мира-2019. Победную шайбу забросил нападающий Дилан Ларкин. Фото: iihf.com Команда США набрала 5 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Финляндия с 7 баллами занимает 1-ю строчку. Хоккей Чемпионат мира Группа A США - Финляндия - 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Шей - 1 (Дебринкэт, Айкел), 0:50 - 1:0. Годро - 1 (Айкел), 10:36 - 2:0. Песонен - 1 (Маннинен, Койвисто), 19:05 - 2:1. Оямяки - 1 (Маннинен, Каски), 39:28 - 2:2. Ларкин - 1 (К. Хьюз), 63:47 - 3:2. Вратари: Шнайдер - Вехвиляйнен. Штраф: 4 - 2. Броски: 29 (10+6+11+2) - 26 (9+6+11+0). Судьи: Гржибик, Ромасько. 13 мая. Кошице. Steel Arena. 7060 зрителей.

Спорт-Экспресс

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