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2019-05-12
ЧМ-2019: Германия сильнее Великобритании (ВИДЕО)
Великобритания проиграла Германии в групповом турнире чемпионата мира.
Для британцев эта игра стала первой в элитном дивизионе после возвращения.
Фото: iihf.com
Последний раз на чемпионате мира британцы играли в 1994 году.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа A
Германия - Великобритания - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Зайдер - 1 (Зайденберг), 39:21 - 1:0. Хэммонд - 1, 43:36 - 1:1. Элиз - 1 (Плахта), 50:39 - 2:1. Драйзайтль - 1 (Плахта, Айзеншмид), 52:03 - 3:1.
Вратари: Нидербергер - Баунс (58:19 - 59:31).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 35 (10+15+10) - 17 (4+7+6).
Судьи: Гржибик, Гуен.
11 мая. Кошице. Steel Arena.
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