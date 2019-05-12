ЧМ-2019: Германия сильнее Великобритании (ВИДЕО)  

Великобритания проиграла Германии в групповом турнире чемпионата мира.
 
Для британцев эта игра стала первой в элитном дивизионе после возвращения.
Фото ЧМ-2019: Германия сильнее Великобритании (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Последний раз на чемпионате мира британцы играли в 1994 году.
 
Чемпионат мира
 
Групповой турнир
 
Группа A
 
Германия - Великобритания - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
 
Голы: Зайдер - 1 (Зайденберг), 39:21 - 1:0. Хэммонд - 1, 43:36 - 1:1. Элиз - 1 (Плахта), 50:39 - 2:1. Драйзайтль - 1 (Плахта, Айзеншмид), 52:03 - 3:1.
 
Вратари: Нидербергер - Баунс (58:19 - 59:31).
 
Штраф: 4 - 2.
 
Броски: 35 (10+15+10) - 17 (4+7+6).
 
Судьи: Гржибик, Гуен.
 
11 мая. Кошице. Steel Arena.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"
Суперлига: Чемпионские медали оказались в кубкеСуперлига: Чемпионские медали оказались в кубке
"Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  "Бостон" вышел в 1/2 финала Кубка Стэнли (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" в гостях обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  
Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)  Серия А: "Лацио" продолжает борьбу за еврокубки (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Дания по буллитам обыграла Францию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Дания по буллитам обыграла Францию (ВИДЕО)  
"Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Швейцария разгромила Италию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Швейцария разгромила Италию (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Заря" - 1:1. 28 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 1:1. 28 тур (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Очередная сенсация в Словакии (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Очередная сенсация в Словакии (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости