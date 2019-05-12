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ЧМ-2019: Германия сильнее Великобритании (ВИДЕО) Великобритания проиграла Германии в групповом турнире чемпионата мира. Для британцев эта игра стала первой в элитном дивизионе после возвращения. Фото: iihf.com Последний раз на чемпионате мира британцы играли в 1994 году. Чемпионат мира Групповой турнир Группа A Германия - Великобритания - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Зайдер - 1 (Зайденберг), 39:21 - 1:0. Хэммонд - 1, 43:36 - 1:1. Элиз - 1 (Плахта), 50:39 - 2:1. Драйзайтль - 1 (Плахта, Айзеншмид), 52:03 - 3:1. Вратари: Нидербергер - Баунс (58:19 - 59:31). Штраф: 4 - 2. Броски: 35 (10+15+10) - 17 (4+7+6). Судьи: Гржибик, Гуен. 11 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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