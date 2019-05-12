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ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО) Латвия обыграла Австрию в матче группового турнира чемпионата мира - 5:2. Чемпионат мира Групповой турнир Фото: iihf.com Группа B Латвия - Австрия - 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) Голы: М. Раффль - 1 (мен., Паллестранг, Хербургер), 14:39 - 0:1. Балцерс - 1 (бол., Дарзиньш, Фрейбергс), 15:21 - 1:1. Дарзиньш - 1 (бол., Балцерс, Блюгерс), 40:23 - 2:1. Аболс - 1 (Балцерс, Кениньш), 44:19 - 3:1. Мейя - 1 (Цибульскис, Блюгерс), 47:16 - 4:1. Хербургер - 1 (бол., Хофер, Цвергер), 55:44 - 4:2. Кениньш - 1 (Балцерс), 56:00 - 5:2. Вратари: Гудлевскис - Киккерт. Штраф: 6 - 35. Броски: 39 (13+10+16) - 18 (6+5+7). Судьи: Гофман, Стано. 11 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Спорт-Экспресс

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