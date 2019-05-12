ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО)  

Латвия обыграла Австрию в матче группового турнира чемпионата мира - 5:2.
 
Чемпионат мира
 
Групповой турнир
Фото ЧМ-2019: Латвия обыграла Австрию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Группа B
 
Латвия - Австрия - 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
 
Голы: М. Раффль - 1 (мен., Паллестранг, Хербургер), 14:39 - 0:1. Балцерс - 1 (бол., Дарзиньш, Фрейбергс), 15:21 - 1:1. Дарзиньш - 1 (бол., Балцерс, Блюгерс), 40:23 - 2:1. Аболс - 1 (Балцерс, Кениньш), 44:19 - 3:1. Мейя - 1 (Цибульскис, Блюгерс), 47:16 - 4:1. Хербургер - 1 (бол., Хофер, Цвергер), 55:44 - 4:2. Кениньш - 1 (Балцерс), 56:00 - 5:2.
 
Вратари: Гудлевскис - Киккерт.
 
Штраф: 6 - 35.
 
Броски: 39 (13+10+16) - 18 (6+5+7).
 
Судьи: Гофман, Стано.
 
11 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".
 


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