ЧМ-2019: Дания по буллитам обыграла Францию (ВИДЕО)  

Сборная Дании в матче чемпионата мира по буллитам обыграла Францию.
 
Чемпионат мира
 
Группа A
Фото ЧМ-2019: Дания по буллитам обыграла Францию (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
Дания - Франция - 5:4 Б (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
 
Голы: Бертран - 1 (бол., Клеро, Эккефей), 8:55 - 0:1. Сторм - 1, 19:06 - 1:1. М. Лауридсен - 1 (бол., Сторм, Й. Йенсен), 19:56 - 2:1. Дам-Малька - 1, 24:08 - 2:2. Флери - 1, 32:21 - 2:3. Клеро - 1 (бол., Реш, Бозон), 33:55 - 2:4. Эллер - 1 (Бозон, Эккефей, Бедкер), 35:29 - 3:4. Й. Йенсен - 1 (Н. Йенсен, Майер), 46:34 - 4:4.
 
Нереализованный буллит: Бедкер (Дания), 27:31 (вратарь).
 
Победный буллит: Сторм.
 
Вратари: Дам - Арди.
 
Штраф: 8 - 8.
 
Броски: 38 (13+14+8+3) - 28 (4+12+9+3).
 
Судьи: Рантала, Тафтс.
 
11 мая. Кошице. Steel Arena.
 


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