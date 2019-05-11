"Динамо" - "Заря" - 1:1. 28 тур (ВИДЕО)  

Динамо - Заря - 1:1 (1:0) Голы: Русин, 11 (1:0). Силас, 90+2 (1:1). «Динамо» (Киев): Бойко , Сидорчук, Кендзера, Кадар (Шабанов, 42), Миколенко, Андриевский, Бурда, Буяльский (Гармаш, 61), Цыганков, Русин (Цитаишвили, 83), Де Пена. Фото: zarya-lugansk.com «Заря» (Луганск): Шевченко, Каменюка, Кочергин (Громов, 63), Вернидуб, Лунев, Чайковский (Силас, 46), Чеберко, Караваев, Арвеладзе, Иванович (Будковский, 46), Хомченовский. Предупреждения: Буяльский, 54. Сидорчук, 80. Миколенко, 90+3 - Чайковский, 42. Кочергин, 46. Силас 79. Судьи: Монзуль (Харьков), Володин (Херсон), Матяш (Донецк). 11 мая. Киев . НСК «Олимпийский». 18 257 зрителей.

Второй круг второго этапа чемпионата Украины открылся дневным матчем в Мариуполе, в котором команда Александра Бабича, прямой конкурент «Зари», добилась победы над «Львовом». С одной стороны, азовцы фактически отрезали львовскую команду из числа реальных претендентов на места в квалификации Лиги Европы. С другой же, на четвертом-пятом местах произошла рокировка, и «Мариуполь» обошел луганчан, поднявшись в турнирной таблице на 4-ю строку.

В силу известных причин с арендованными игроками изменения в стартовом составе «Зари» обязаны были быть. На поле НСК «Олимпийский» команду в качестве капитана вывел Никита Каменюка, и, кроме того, впервые в «основу» был включен сербский легионер Неманья Иванович, который был отправлен на острие атаки. Впрочем, было очевидно, что в первые минуты подопечным Юрия Вернидуба больше придется думать об обороне своих ворот.

Так оно и было, и луганчане предпочли не прессинговать соперника на его половине, а большими силами встречать от середины поля. «Динамо» едва ли не через атаку пыталось пробиться в штрафную то через правый фланг, то через левый. А первый удар по воротам в матче состоялся на 7-й минуте, когда Де Пена откликнулся на навес от правой бровки и головой с угла вратарской пробил мимо ворот. Следующая угроза воротам Шевченко пришла уже слева через пару минут - Миколенко остро прострелил во вратарскую, и Шевченко уверенно накрыл мяч в ближнем углу. Аналогичную атаку «Динамо» провело на 11-й минуте, после чего счет был открыт. Цыганков протащил мяч почти до самой лицевой линии, пробил вдоль ворот, и мяч от ноги Чеберко проскочил мимо Шевченко в сетку.

Пропустив, «Заря» сразу же приложила усилия, чтобы найти свои шансы у противоположных ворот, и на 15-й минуте Иванович в штрафной откликнулся на навес Хомченовского. Получился не столько удар, сколько скидка на дальнюю штангу, но Кочергин к этому мячу уже не успевал. Вскоре ответная атака «Динамо», её крученым ударом справа в дальний угол завершил Цыганков, и Шевченко, вытянувшись в струну, кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Несмотря на то, что «Динамо» больше владело мячом, серьезных угроз воротам Шевченко не было, что давало шансы на контригру и для «Зари». На 23-й минуте команда Вернидуба провела непродолжительную позиционную атаку, Хомченовский справа сместился в центр и пробил - мяч прокатился в метре от штанги. Вскоре луганчане получили право на штрафной у правой бровки, но навес с него не принес никаких дивидендов.

А затем в игре наступил штиль. Мяч подолгу перемещался между штрафными, и, хотя «динамовцам» дважды удалось проникнуть во владения Шевченко, но ничего опасного за этим не последовало. В свою очередь, «Заря» на 38-й минуте получила право на угловой, но и здесь обошлось без острого продолжения.

До завершения первого тайма какое-то время самыми примечательными событиями были вынужденная замена у «Динамо», когда вместо получившего повреждение Кадара вышел Шабанова, а также желтая карточка Чайковскому, которую игрок получил за срыв атаки соперника. Однако, когда шла уже единственная компенсированная минута, оборона «Зари» допустила позиционную ошибку, что позволило Русину выйти один на один. Однако Шевченко не поддался на обманные движения соперника, и рукой отбил мяч, который был направлен в дальний угол.

Уже в перерыве в «Заре» сразу две замены: вместо Чайковского вышел Силаса, а Иванович уступил свое место на поле Будковскому. Едва игра возобновилась, как после передачи в штрафную «Динамо» мяч оказался у Будковского, но форварду ни пробить, ни сделать передачу на партнера не позволили. Тут же атака «Динамо» правым флангом, Кочергин руками придержал набиравшего ход Андриевского, и это была вторая желтая карточка в пассиве гостей.

Тем временем, скорости в игре были уже куда выше, чем в первом тайме. На 53-й минуте с левого фланга обороны гостей прошел навес в штрафную, Де Пена головой пробил, но мяч ушел далеко в сторону от ворот. Луганчане быстро ввели мяч в игру , когда же Виталий Вернидуб у правой бровки был готов вырваться на свободное пространство, в него въехал Буяльский, и арбитр Монзуль не оставила этот фол без внимания - желтая карточка игроку «Динамо». На 57-й минуте тот же Буяльский и Шевченко на линии штрафной пошли в борьбу за мяч, первым на нем был голкипер, после столкновения с которым игроку хозяев еще долгое время оказывали помощь.

Отсутствие одного игрока не помешало «Динамо» провести контратаку. Де Пена поперечной передачей вывел Русина на удар без всякого противодействия - вновь выше всяких похвал сыграл Шевченко. Что до Буяльского, то у него действительно оказалось всё серьезно, и на поле он больше не появился, будучи замененным на Гармаша. На 63-й минуте и в «Заре» замена, последняя в этом матче - вместо Кочергина, имевшего карточку, появился Артем Громов.

С его выходом не сразу, но все же «Заря» заиграла агрессивнее в середине поля, и даже получила право на несколько стандартов, с которых можно было бы создать напряженность в штрафной киевлян, но эффективных навесов со стороны Арвеладзе не было. По мере того как игра приближалась к завершающей фазе, на поле стало много жесткой борьбы, и, как результат, желтыми карточками обзавелись Чеберко у гостей и Андриевский у киевлян.

Всё отсутствие реальных голевых моментов у ворот Бойко было компенсировано на 83-й минуте. После навеса в штрафную Громов принял мяч в районе 11-тиметровой отметки, позиция была идеальной для нанесений точного удара, он и был точным, но не голевым - Бойко спас свою команду от, казалось бы, верного гола.

Через 5 минут в штрафной «Зари» едва не возник пожар после навеса со штрафного, но совместными усилиями Чеберко и Шевченко нейтрализовали этот момент. В ответ - атака гостей, но Силас из-за пределов штрафной пробил неточно. Через пару минут Силас вновь пробивал с той же точки, но в него врезался Андриевский, и этот штрафной был еще одним шансом для луганчан. Больше минуты «Динамо» выстраивало стенку, в которой стояли едва ли не все полевые игроки, но все было тщетно - Силас нанес идеальный по силе и траектории удар, и мяч оказался в воротах!

Счет стал равным уже на первой компенсированной минуте, но всего их было 3. На второй добавленной минуте Миколенко получил желтую за отмашку, а там уже и финальный свисток не заставил себя ждать.

«Заря» добавила в свою копилку важное турнирное очко, и хотя по дополнительным показателям команда Вернидуба в турнирной таблице пятая, всё самое интересное в соперничестве с «Мариуполем» еще впереди.