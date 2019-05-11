Новостей.COM ⇒
2019-05-11
ЧМ-2019: Очередная сенсация в Словакии (ВИДЕО)
В матче стартового тура группового турнира чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду США.
В составе победителей отличились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф.
Фото: iihf.com
У американцев забил Алекс Дебринкэт.
В следующих матчах Словакия 11 мая сыграет с Финляндией, а команда США - 12 мая с Францией.
Чемпионат мира
Группа А
США - Словакия - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Сукель - 1 (Студенич), 4:02 - 0:1. Дебринкэт - 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 - 1:1. Чернак - 1 (бол., Секера), 21:52 - 1:2. Татар - 1 (Паник), 24:58 - 1:3. Криштоф - 1 (Маринчин), 55:54 - 1:4.
Вратари: Шнайдер - Рибар.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 26 (7+5+14) - 36 (9+13+14).
Судьи: Гуен, Ромасько.
10 мая. Кошице. Steel Arena.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)
11.05.2019 10:16
11.05.2019 10:16
ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО) »»
11.05.2019 10:20
11.05.2019 10:20
←+Ctrl+→