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ЧМ-2019: Очередная сенсация в Словакии (ВИДЕО) В матче стартового тура группового турнира чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду США. В составе победителей отличились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф. Фото: iihf.com У американцев забил Алекс Дебринкэт. В следующих матчах Словакия 11 мая сыграет с Финляндией, а команда США - 12 мая с Францией. Чемпионат мира Группа А США - Словакия - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Сукель - 1 (Студенич), 4:02 - 0:1. Дебринкэт - 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 - 1:1. Чернак - 1 (бол., Секера), 21:52 - 1:2. Татар - 1 (Паник), 24:58 - 1:3. Криштоф - 1 (Маринчин), 55:54 - 1:4. Вратари: Шнайдер - Рибар. Штраф: 4 - 4. Броски: 26 (7+5+14) - 36 (9+13+14). Судьи: Гуен, Ромасько. 10 мая. Кошице. Steel Arena.

Спорт-Экспресс

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