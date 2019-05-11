ЧМ-2019: Очередная сенсация в Словакии (ВИДЕО)  

В матче  стартового тура группового турнира чемпионата мира сборная Словакии обыграла команду США.
 
В составе победителей отличились Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар и Михал Криштоф.
Фото ЧМ-2019: Очередная сенсация в Словакии (ВИДЕО)
Фото: iihf.com
 
У американцев забил Алекс Дебринкэт.
 
В следующих матчах Словакия 11 мая сыграет с Финляндией, а команда США - 12 мая с Францией.
 
Чемпионат мира
 
Группа А
 
США - Словакия - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
 
Голы: Сукель - 1 (Студенич), 4:02 - 0:1. Дебринкэт - 1 (бол., Кейн, Айкел), 12:05 - 1:1. Чернак - 1 (бол., Секера), 21:52 - 1:2. Татар - 1 (Паник), 24:58 - 1:3. Криштоф - 1 (Маринчин), 55:54 - 1:4.
 
Вратари: Шнайдер - Рибар.
 
Штраф: 4 - 4.
 
Броски: 26 (7+5+14) - 36 (9+13+14).
 
Судьи: Гуен, Ромасько.
 
10 мая. Кошице. Steel Arena.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов
"Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. ФутболКапитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. Футбол
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сент-Луис" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"Лига 1: "Лилль" сохранил отрыв от "Лиона"
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)  "Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Швейцария разгромила Италию (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Швейцария разгромила Италию (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Заря" - 1:1. 28 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 1:1. 28 тур (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  
ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Канада стартовала с поражения (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  
"Сан-Хосе" - в полуфинале Кубка Стэнли (ВИДЕО)  "Сан-Хосе" - в полуфинале Кубка Стэнли (ВИДЕО)  
"Сент-Луис" вышел в полуфинал Кубка Стэнли (ВИДЕО)  "Сент-Луис" вышел в полуфинал Кубка Стэнли (ВИДЕО)  
Раздевалка "Ливерпуля" после разгрома "Барселоны" (ВИДЕО)  Раздевалка "Ливерпуля" после разгрома "Барселоны" (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Колорадо" сравнял счет в серии (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости