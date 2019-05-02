Суперлига: Сенсационная бронза "Запорожья" (ВИДЕО)  

В мужском национальном первенстве определились призеры: к чемпиону «Химику», вице-чемпиону «Киев-Баскету» присоединилось «Запорожье.

Вторник. Запорожье. ДС "Юность". "Запорожье" - "Днепр" - 76:56. В атаке Малик ТРЕНТ. Фото: fbu.ua

За 3-е место

ЗАПОРОЖЬЕ - ДНЕПР - 3-2

Матч №4

ДНЕПР - ЗАПОРОЖЬЕ - 92:77 (30:18, 24:25, 20:21, 18:13)

«Днепр»: Мишула (7 + 5 передач), Закурдаев (29 + 7 подборов), Глебов (8 + 6 подборов), Тимофеенко (9 + 7 подборов + 3 перехвата), Натяжко (0 + 2 подбора) - старт; Шундель (14), Фесенко (12 + 7 подборов + 3 блок-шота), Ревзин (7), Сизов (4), Кожемякин (2).

«Запорожье»: Холтон (13 + 5 подборов), Кондраков (11 + 4 передачи), Мироненко (10), Хилл (9 + 6 подборов), Прессли (6 + 6 подборов) - старт; Трент (7 + 6 подборов), Буц (4), Шевченко (13 + 5 подборов + 4 передачи), Овдеенко (4).

27 апреля. Днепр. ДС «Шинник». 950 зрителей.

Достаточно напряженный и непредсказуемый сюжет бронзовой серии прогнозировался априори, но что победителем в ней выйдет представитель Запорожья - в это верили немногие. Ведь что бы там ни говорили, однако весь турнирный путь регулярного чемпионата «Днепр» прошел более ровно, а победа в нем «Запорожья» - не более чем стечение обстоятельств.

Однако в серии плей-офф потенциалы и возможности обеих команд обрели новую реальность, весьма приятную для одной, и крайне незавидную - для другой. А именно: наставник Валерий Плеханов сумел доказать, что в серийном противостоянии с одним постоянным соперником креативность и самолюбие легионеров является очевидным преимуществом по сравнению с аналогичными чертами характера отечественных исполнителей.

Вдобавок, с чьей-то легкой руки и легкомысленного заблуждения (здесь особый «привет» отдельным СМИ !), возведенных в ранг звездного уровня. Соответственно, главному тренеру «Днепра» Денису Журавлеву и руководству этого клуба, дабы перестать который год глупо вариться в собственном соку и обрести возможность для очевидно назревшего прогресса, однозначно следует решиться на кардинальные шаги в отношении этих самых «звезд». Нынешний плей-офф, указал на эту необходимость предельно недвузначно…

Прекрасно осознавая, что запорожане давно уже «раскусили» тактические предпочтения и технические возможности лидеров «Днепра», его наставник Денис Журавлев был вынужден поискать в арсенале своих подопечных неожиданного для оппонентов «джокера». Мол, Александр Мишула, Дмитрий Глебов, Станислав Тимофеенко и Кирилл Фесенко ничего нового предложить уже попросту не могут, а против их нынешней боеспособности подопечные Валерия Плеханова отыскали вполне надежные контрприемы.

И такой «джокер» нашелся! Максим Закурдаев неожиданно для всех и, возможно, даже для самого себя заставил осознать умение быть максимально продуктивным не только в баскетболе 3х3. Смело взяв инициативу на себя, Закурдаев уже до большого перерыва оставил в графе пропущенных мячей «Запорожья» росчерк в виде 21 очка, обеспечив «Днепру» локальный отрыв в 12 пунктов.

Правда, по ходу второй четверти гости, несколько оправившись от стартового шока и получив действенные указания от Валерия Плеханова, заметно активизировались и после дальнего попадания Майкла Холтона даже вышли вперед. Но очередная порция агрессивных маневров хозяев площадки во главе с Закурдаевым вынудила запорожан негативно отличиться собственной порцией, потерь, промахов и коллективной несогласованности. Таким образом, днепряне быстро вернули себе комфортные «плюс 11».

Впрочем, развить успех не удалось и сейчас. В третьем периоде «Запорожье», переместив акцент в атаках на Владимира Шевченко и Андрея Мироненко, вполне угадало и несколько раз сокращало отставание до минимума. Однако подопечные Дениса Журавлева вовремя отвечали трехочковыми попаданиями, после чего за дело брался центровой Фесенко.

Таким образом, счет в серии стал 2:2, и решать судьбу бронзовых наград чемпионата соперники отправились в Запорожье…

Матч №5

ЗАПОРОЖЬЕ - ДНЕПР - 76:56 (20:19, 18:12, 18:13, 20:12)

«Запорожье»: Холтон (11 + 7 подборов + 4 перехвата), Кондраков (9 + 4 подбора), Мироненко (10 + 3 перехвата), Хилл (10+ 6 подборов), Прессли (8 + 4 перехвата) - старт; Трент (15 + 5 передач + 5 перехватов), Шевченко (6 + 4 подбора), Буц (4 + 5 подборов), Овдеенко (3 + 4 подбора), Титов.

«Днепр»: Мишула (10 + 4 передачи), Закурдаев (8), Глебов (2 + 7 подборов + 5 передач), Тимофеенко (9 + 10 подборов), Натяжко (9 + 5 подборов) - старт; Шундель (5), Фесенко (9 + 9 подборов), Кожемякин (2), Сизов (2), Ревзин.

30 апреля. Запорожье. ДС «Юность». 1600 зрителей.

На домашнем паркете, при поддержке прилично заполненных трибун, команда Валерия Плеханова проявила куда больше рациональности в достижении нужного результата.

Сплошная битва нервов, развернувшаяся с первых секунд, постепенно приобретала тенденцию запорожского доминирования, поскольку легионеры хозяев площадки полностью подчинили собственное «я» коллективному «надо». И когда, ближе к завершению второй четверти, события на площадке потребовали решительного вмешательства настоящего лидера, таковой нашелся именно у «Запорожья».

Малик Трент, утративший после полуфинала золотую мотивацию, а потому откровенно валивший бронзовую серию в четырех предыдущих поединках, в кульминационный момент вдруг взорвался проворностью индивидуальных проходов и молниеносностью перехватов. И буквально в считанные минуты его команда ушла вперед на 14-15 пунктов, которые здорово ударили по психологическому равновесию соперников.

Несмотря на отчаянные усилия Кирилла Фесенко, «Днепр», регулярно проваливаясь в защите, не сподобился отыграть хотя бы половину отставания. А когда Владимир Шевченко оформил «Запорожью» 19 очков преимущества, не первый раз в сезоне терпение лопнуло у Мишулы. Умышленное нарушение правил против Холтона и последовавшее затем эмоциональное словесное соперничество с арбитрами стоило одному из лидеров «Днепра» дисквалифицирующего фола, которое фактически означало выброс белого флага. Ведь в нападении не смогли «найти себя» ни Станислав Тимофеенко, ни Дмитрий Глебов, ни их партнеры.

В ситуации, которая требовала от них максимальной находчивости и самоотдачи, так называемые «звезды» днепровской команды выказали абсолютную беспомощность. А вот Трент, при своевременной поддержке легионеров-земляков, сделал все от себя зависящее, чтобы «Запорожье» встретило финальную сирену с триумфальным настроением свежеиспеченных бронзовых призеров суперлиги. Совершенно справедливых, кстати, учитывая все вышесказанное…