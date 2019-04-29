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2019-04-29
Бундеслига: "Нюрнберг" остановил "Баварию"
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" в матче 31-го тура чемпионата Германии - 1:1.
В составе мюнхенцев отличился Серж Гнабри, за команду гостей забил Матеус Перейра.
Фото: bild.de
"Бавария" после 31 туров набрала 71 очко и оторвалась от занимающей второе место дортмундской "Боруссии" на два пункта.
"Нюрнберг", в активе которого 19 очков, занимает предпоследнее место.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
31-й тур
"Нюрнберг" - "Бавария" - 1:1 (0:0)
Голы: Перейра, 48 (1:0). Гнабри, 75 (1:1).
Нереализованный пенальти: Лайбольд, 90+1 (штанга).
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Исхак (Тилльманн, 72), Перейра.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Хамес Родригес, 57. Дэйвис, 72), Мюллер (Гнабри, 46), Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Левандовски.
Предупреждения: Эвертон, 68. Дэйвис, 90.
Судья: Штилер (Германия).
28 апреля. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".
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