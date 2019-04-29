Новостей.COM ⇒ Спорт

Бундеслига: "Нюрнберг" остановил "Баварию" "Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" в матче 31-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе мюнхенцев отличился Серж Гнабри, за команду гостей забил Матеус Перейра. Фото: bild.de "Бавария" после 31 туров набрала 71 очко и оторвалась от занимающей второе место дортмундской "Боруссии" на два пункта. "Нюрнберг", в активе которого 19 очков, занимает предпоследнее место. Чемпионат Германии Бундеслига 1 31-й тур "Нюрнберг" - "Бавария" - 1:1 (0:0) Голы: Перейра, 48 (1:0). Гнабри, 75 (1:1). Нереализованный пенальти: Лайбольд, 90+1 (штанга). "Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Исхак (Тилльманн, 72), Перейра. "Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Хамес Родригес, 57. Дэйвис, 72), Мюллер (Гнабри, 46), Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Левандовски. Предупреждения: Эвертон, 68. Дэйвис, 90. Судья: Штилер (Германия). 28 апреля. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.